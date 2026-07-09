Erling Haaland es el delantero del Mundial 2026. En una intensa carrera por ser el goleador del certamen, que disputa con Lionel Messi y Kylian Mbappé, el noruego se divierte como un niño en los entrenamientos previo al duelo ante Inglaterra por los cuartos de final.

En medio del buen ánimo tras eliminar a Brasil, las bromas y risas de Haaland se robaron el protagonismo en la prácticas de este jueves 9 de julio.

Asimismo, en la rueda de prensa se le vio muy relajado y confiado de lo que puede hacer su equipo frente a ‘Los Tres Leones’.

“Es muy especial porque juego en Inglaterra, nací en Inglaterra y voy a jugar contra compañeros de equipo, así que me sentiré un poco incómodo”, admitió uno de los mejores delanteros del torneo.

Con siete goles en el Mundial, solo por debajo de los ocho de Lionel Messi, Haaland insistió en que lo estaba “disfrutando mucho”.

“En primer lugar, el simple hecho de poder jugar en el Mundial. Es maravilloso estar aquí, poder jugar en un gran escenario con mis amigos”, respondió.