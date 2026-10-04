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Resumen

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La cuenta oficial del combinado luso sufrió una caída masiva en medio de la polémica entre Cristiano Ronaldo y el técnico Jorge Jesus. (Foto: Agencias)
La cuenta oficial del combinado luso sufrió una caída masiva en medio de la polémica entre Cristiano Ronaldo y el técnico Jorge Jesus. (Foto: Agencias)
Por Marco Quilca León

La salida de Cristiano Ronaldo de la concentración de Portugal no solo generó repercusiones deportivas. La selección portuguesa también sufrió un fuerte golpe en las redes sociales: su cuenta oficial de Instagram perdió más de un millón y medio de seguidores en apenas tres días, en medio de la controversia que rodea al delantero y su relación con el entrenador Jorge Jesus. El descenso coincidió con una ola de mensajes de apoyo al capitán y críticas hacia el combinado nacional.

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