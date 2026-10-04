La salida de Cristiano Ronaldo de la concentración de Portugal no solo generó repercusiones deportivas. La selección portuguesa también sufrió un fuerte golpe en las redes sociales: su cuenta oficial de Instagram perdió más de un millón y medio de seguidores en apenas tres días, en medio de la controversia que rodea al delantero y su relación con el entrenador Jorge Jesus. El descenso coincidió con una ola de mensajes de apoyo al capitán y críticas hacia el combinado nacional.

Antes de que estallara la polémica, el perfil de Portugal rondaba los 25 millones de seguidores. Sin embargo, tras la salida del atacante de la concentración, la cifra cayó hasta aproximadamente los 23 millones. Aunque el número varía según el momento en que se realice la medición, los registros difundidos por medios portugueses confirmaron una pérdida superior a 1,5 millones de usuarios.

El episodio se produjo después de que Cristiano abandonara la concentración portuguesa, tras una conferencia de prensa de Jorge Jesus y una conversación con Pedro Proença, presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol. El futbolista explicó en Instagram que más adelante revelaría los motivos de su decisión y aprovechó para desearle suerte a sus compañeros. La situación abrió interrogantes sobre su futuro en la selección, aunque no anunció oficialmente su retiro internacional.

‼️🇵🇹 La otra cara del 'Caso Cristiano' 📉 La selección de Portugal ha perdido más de 2 millones de seguidores en Instagram desde que CR7 abandonó la concentración https://t.co/uUGt5jYlLQ — Diario AS (@diarioas) October 4, 2026

La reacción también se trasladó a las publicaciones de la selección, donde numerosos usuarios expresaron su respaldo al delantero y cuestionaron el trato que recibió. Algunos comentarios reflejaron una postura contundente: su apoyo a Portugal estaba directamente relacionado con la presencia de Cristiano. Mientras tanto, el propio atacante continuó sumando seguidores en su cuenta personal, que supera los 679 millones, una cifra que evidencia su enorme alcance mundial.

La caída tuvo, además, un efecto en la clasificación de selecciones con más seguidores en Instagram. Portugal perdió el primer lugar frente a Brasil, cuyo perfil superó los 25 millones de usuarios, según los reportes publicados durante la polémica. En el plano deportivo, el equipo luso consiguió vencer 4-2 a Dinamarca sin su capitán, pero el conflicto continuó ocupando los titulares. Así, el llamado ‘Caso Cristiano’ dejó una consecuencia inesperada: la selección ganó en la cancha, pero perdió una parte importante de su audiencia digital.

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