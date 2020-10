Neymar y Álvaro González protagonizaron hace semanas una de las peleas más comentadas a nivel mundial. El delantero del PSG acusó al defensa del Olympique de Marsella de lanzar comentarios racistas. Mientras que el español demostró, a través de las cámaras del estadio, la agresión del brasileño durante el clásico parisino de la Ligue 1.

Con los ánimos más calmados, González habló del altercado con Neymar en ‘El Transistor’ de Onda Cero. El defensor se defendió de las acusaciones del delantero del PSG y negó, una vez más, haberlo insultado.

“Me acusan de decir dos veces mono hijo de p..., no se ha visto en ninguna cámara, porque no lo hay, porque no lo dije, se ha hecho justicia. Recibí un escupitajo de Di María y de eso no se habló nada”, inició su relato el defensor del Olympique de Marsella.

Humillación e impotencia

Álvaro González señaló que durante el clásico le ganó todas las divididas a Ney, situación que lo incomodó y sacó de sus casillas. Generando la agresión del brasileño. “Todo el partido de Neymar aquel día fue lamentable, lleno de provocaciones. No hice ningún insulto racista; no voy a permitir que se humille mi carrera como futbolista y como persona. Neymar no se merece nada por mi parte, ni mi respeto ni nada”.

Conforme a los criterios de Saber más

MÁS EN DT...

VIDEO RECOMENDADO

Luis Enrique y la pregunta de una periodista desde el coche. (Fuente: SeFútbol)