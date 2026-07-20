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Resumen

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Roberto Ayala y el desafortunado golpe que le propinó en el rostro a Dani Olmo en plena celebración española.
Roberto Ayala y el desafortunado golpe que le propinó en el rostro a Dani Olmo en plena celebración española.
Por Marco Quilca León

La final del Mundial 2026 no terminó con el pitazo del árbitro. Mientras España celebraba la conquista del título y Argentina asimilaba la derrota por 1-0, un tumulto entre jugadores y miembros de ambos cuerpos técnicos dio lugar a una escena que las cámaras captaron casi por casualidad. En medio de los empujones y reclamos, Roberto “Ratón” Ayala golpeó en el rostro a Dani Olmo, una imagen que recién horas después comenzó a viralizarse en las redes sociales.

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