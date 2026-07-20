La final del Mundial 2026 no terminó con el pitazo del árbitro. Mientras España celebraba la conquista del título y Argentina asimilaba la derrota por 1-0, un tumulto entre jugadores y miembros de ambos cuerpos técnicos dio lugar a una escena que las cámaras captaron casi por casualidad. En medio de los empujones y reclamos, Roberto “Ratón” Ayala golpeó en el rostro a Dani Olmo, una imagen que recién horas después comenzó a viralizarse en las redes sociales.

Todo ocurrió cuando la tensión se apoderó del césped tras el silbatazo final. El enfrentamiento iniciado por algunos futbolistas derivó en un amontonamiento al que también ingresaron integrantes de los comandos técnicos. Ayala, ayudante de Lionel Scaloni, intentaba abrirse paso entre la multitud para separar a los involucrados cuando lanzó un movimiento con su brazo derecho que terminó impactando de lleno en la cara de Dani Olmo, quien se encontraba muy cerca de la discusión.

Las imágenes muestran que el exdefensor argentino no buscó agredir al volante español de manera deliberada. El golpe se produjo en medio del desorden generado por los empujones entre ambos planteles y tomó por sorpresa al propio Olmo, que inmediatamente llevó sus manos al rostro. La acción pasó prácticamente inadvertida durante la transmisión en vivo, pero distintas repeticiones permitieron apreciar con claridad el contacto, convirtiéndolo en uno de los videos más comentados del pospartido.

AYALA even punched Dani Olmo, just ban them all for life. pic.twitter.com/hsW1yP9tQ9 — goalpostFC (@GoalpostFC) July 20, 2026

El incidente se produjo en un contexto de máxima tensión. Minutos antes, Leandro Paredes había protagonizado fuertes cruces con Eric García -a quien llegó a sujetar del cuello- y posteriormente empujó a Gavi, quien terminó en el césped. Ese ambiente caldeado terminó involucrando también a miembros de los cuerpos técnicos, entre ellos Ayala, cuya intervención dejó una de las imágenes más inesperadas de la noche.

El golpe del “Ratón” Ayala a Dani Olmo añadió un nuevo capítulo a un cierre de final marcado por los nervios y la frustración de la selección argentina. Mientras España festejaba su segunda Copa del Mundo, las cámaras seguían registrando escenas que, lejos del fútbol, terminaron alimentando la polémica en el epílogo del Mundial 2026.

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