Una de las piezas más emblemáticas de la historia de los Mundiales vuelve al mercado. La pelota con la que Diego Armando Maradona marcó sus dos recordados goles ante Inglaterra en los cuartos de final de México 1986 fue puesta nuevamente en subasta en Estados Unidos.

El balón es el mismo con el que el astro argentino convirtió la denominada ‘Mano de Dios’ y, pocos minutos después, protagonizó el histórico ‘Gol del Siglo’, en el triunfo de Argentina por 2-1 frente a Inglaterra en el Estadio Azteca.

La subasta está a cargo de Heritage Auctions, una reconocida casa de remates estadounidense. El precio base fue establecido en US$2,5 millones, aunque las estimaciones previas apuntan a que el valor final podría superar los US$10 millones.

Maradona en Mexico 1986. Foto: Getty Images

La pelota ya supera los US$2,6 millones

Aunque el remate principal se realizará entre el 21 y el 23 de agosto, la puja ya comenzó de manera online.

Las primeras ofertas elevaron el precio hasta los US$2,65 millones, superando la base establecida por la casa de subastas. El ganador deberá asumir además una comisión del 20 % para Heritage Auctions, por lo que el costo final de adquisición será considerablemente superior al valor de la oferta ganadora.

Mientras se desarrolla el proceso, el balón permanece exhibido en la sede de Heritage Auctions en Beverly Hills.

La particularidad de esta pieza es que fue utilizada durante el histórico partido entre Argentina e Inglaterra en el Mundial de México 1986. Con ella, Maradona marcó dos de los goles más recordados de la historia del fútbol. El primero fue la ‘Mano de Dios’, convertido con la mano ante la salida del arquero Peter Shilton.

Minutos después llegó el segundo, conocido como el ‘Gol del Siglo’, una espectacular jugada individual en la que Maradona dejó atrás a varios jugadores ingleses antes de definir frente al arco. Argentina terminó imponiéndose 2-1 y avanzó a las semifinales del Mundial, torneo que posteriormente conquistaría.

Ali Bin Nasser conservó la pelota durante décadas

El árbitro tunecino Ali Bin Nasser fue quien conservó el balón después del encuentro.

En una carta fechada en 2023, el juez explicó que el protocolo de la FIFA establecía que la pelota debía ser devuelta al árbitro y sostuvo que aquel esférico fue el único utilizado durante todo el partido, sin que se recurriera a otro balón de repuesto.

Bin Nasser aseguró además que conservó la pieza durante más de tres décadas.

Some collectibles deserve to be seen in person.



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En México, el árbitro pidió a sus asistentes Bogdan Dotchev, de Bulgaria; Benry Ulloa Morera, de Costa Rica; e Idrissa Traoré, de Mali, que firmaran el balón. Esas firmas todavía pueden observarse en la superficie del esférico, que actualmente se encuentra ligeramente desinflado.

El balón ya había sido vendido por más de US$2,3 millones

Ali Bin Nasser vendió la histórica pelota en noviembre de 2022. En aquel momento, se reportó que la operación alcanzó un precio superior a los 2,3 millones de euros.

Ahora, su nuevo propietario decidió poner nuevamente la pieza en venta, cuatro décadas después del partido que convirtió a Maradona en protagonista de uno de los episodios más recordados de la historia de los Mundiales.

La ‘Mano de Dios’ vuelve a ser noticia: subastan la pelota que usó Maradona ante Inglaterra. Foto: @Heritage_Sport/ X

¿Cuándo será la subasta de la pelota de Maradona?

El remate principal organizado por Heritage Auctions se desarrollará entre el 21 y el 23 de agosto en Estados Unidos.

Con una base de US$2,5 millones y ofertas que ya alcanzaron los US$2,65 millones, la expectativa está puesta en saber hasta dónde llegará el valor de una pelota que estuvo presente en los dos goles más icónicos de Maradona ante Inglaterra.

La estimación de superar los US$10 millones convertiría la pieza en una de las reliquias deportivas más valiosas vinculadas a la carrera del legendario futbolista argentino.

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