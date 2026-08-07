La ‘Mano de Dios’ vuelve a ser noticia: subastan la pelota que usó Maradona ante Inglaterra. Foto: @Heritage_Sport/ X
La ‘Mano de Dios’ vuelve a ser noticia: subastan la pelota que usó Maradona ante Inglaterra. Foto: @Heritage_Sport/ X
Por Redacción EC

Una de las piezas más emblemáticas de la historia de los Mundiales vuelve al mercado. La pelota con la que Diego Armando Maradona marcó sus dos recordados goles ante Inglaterra en los cuartos de final de México 1986 fue puesta nuevamente en subasta en Estados Unidos.

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