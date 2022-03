Luego de su retiro del fútbol profesional, Sergio el ‘Kun’ Agüero se dedicó a pasar más tiempo en el mundo del stream, donde a veces realiza transmisiones mientras se encuentra jugando o simplemente para conversar con sus seguidores o amigos.

Sin embargo, la última transmisión del exdelantero causó indignación y repudio en las redes sociales, luego de que el ‘Kun’, en una conversación con Ibai, afirme que: “La vacuna no sirve para un car...”.

El exfutbolista aseguró eso, luego de que a pesar de haberse vacunado, igualmente dio positivo a COVID-19. “Yo tuve como tres o cuatro veces coronavirus o sea que la vacuna no sirve para un carajo. Supuestamente te cubre... ¡la chota te cubrió!”, expresó Agüero.

“No digo que no hay que vacunarse, pero yo me vacuné en julio y en cinco meses me agarré COVID de nuevo. Sabes cómo me dolía la espalda. Estaba más duro que Schwarzenegger. Me protegió cuatro meses y medio”, agregó Sergio.

Según los expertos de la medicina, por ahora, el mejor antídoto contra el coronavirus Covid-19 son las vacunas. Si bien la inoculación no evita el contagio, previene infecciones graves y baja la tasa de mortalidad.

