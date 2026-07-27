La Premier League alista una revolucionaria regla para evitar que arqueros hagan tiempo. (Foto: AFP)
La Premier League alista una revolucionaria regla para evitar que arqueros hagan tiempo. (Foto: AFP)
Por Redacción EC

Después de las innovaciones vistas durante el Mundial 2026, una nueva regla podría llegar muy pronto a una de las ligas más importantes del planeta. La Premier League trabaja en una modificación que busca terminar con una de las acciones que más molestan a jugadores e hinchas: las interrupciones provocadas por los arqueros cuando piden asistencia médica para hacer tiempo.

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