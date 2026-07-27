Después de las innovaciones vistas durante el Mundial 2026, una nueva regla podría llegar muy pronto a una de las ligas más importantes del planeta. La Premier League trabaja en una modificación que busca terminar con una de las acciones que más molestan a jugadores e hinchas: las interrupciones provocadas por los arqueros cuando piden asistencia médica para hacer tiempo.

Según informó la BBC, la propuesta ya cuenta con el respaldo de la Federación Inglesa de Fútbol (FA), la Premier League, la English Football League (EFL), la National League y la Superliga Femenina. Ahora solo resta la aprobación de la International Football Association Board (IFAB), organismo encargado de definir las reglas del fútbol en todo el mundo.

La nueva norma pretende impedir que los porteros utilicen supuestas molestias físicas para frenar el ritmo del partido. Si un arquero solicita atención médica, el entrenador tendrá apenas diez segundos para elegir a un jugador de campo que abandone temporalmente el terreno de juego durante un minuto. Si el técnico no toma una decisión dentro del tiempo establecido, será el capitán quien deba salir de la cancha.

There is a new rule coming to the Premier League for the 2026/27 season to stop goalkeeper tactical timeouts. — Premier League (@premierleague) July 27, 2026

Eso sí, la medida no se aplicará en situaciones de verdadera gravedad. Quedarán excluidos los casos de posible conmoción cerebral, sangrado, lesiones producto de una falta, choques con un rival o un compañero y cualquier incidente que realmente comprometa la salud del guardameta. El objetivo es evitar únicamente las interrupciones utilizadas para enfriar el partido.

Si la IFAB da luz verde en las próximas semanas, la prueba comenzará el 1 de agosto durante el partido entre Tranmere y Rochdale, correspondiente a la ronda preliminar de la Copa Carabao. De funcionar, la regla podría abrir el camino para extenderse a otras competiciones y marcar un nuevo cambio en el reglamento del fútbol internacional.

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