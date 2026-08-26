Cada temporada, la Premier League es más dominante sobre las otras cuatro grandes ligas de Europa (España, Italia, Alemania y Francia). El mercado lo dicta así: cuatro de los cinco traspasos más caros para esta campaña provienen de clubes de Inglaterra. Y el valor también lo demuestra: la Liga Inglesa tiene una valoración estimada de 12.650 millones de euros y unos ingresos anuales que superarán los 8.541 millones para la temporada 2026/27, muy superiores a LaLiga, Serie A, Bundesliga y Ligue 1. Y, claro, todo apunta a que la tendencia continuará al alza a largo plazo.

De acuerdo a los estudios económicos globales más recientes sobre fútbol publicados en julio del 2026, de parte de la Annual Review of Football Finance de la consultora Deloitte, y el informe de valoración de mercado de Football Benchmark, la Premier representa casi el 40% del valor agregado del ‘Top5’: LaLiga está estimada en 5.460 millones; la Serie A en 5.360; la Bundesliga, 4.800; y la Ligue 1, 3.800.

Morgan Rogers lidera el mercado de contrataciones en Europa en el 2026/27. (Foto: Getty Images)

El dominio de Inglaterra sobre el resto

Su brecha se fundamenta en cinco puntos: dominio en las competiciones de la UEFA, nuevo ciclo de derechos de TV de la Premier, expansión comercial, inversión extranjera y contraste con sus rivales en España, Alemania, Francia e Italia, respectivamente.

A nivel deportivo, las regalías de los clubes alcanzaron los 474 millones de libras en la temporada 2024/25, un aumento del 22% con respecto a la anterior edición. ¿El motivo? Los equipos de Inglaterra tienen una presencia recurrente en instancias finales. Por ejemplo, cuatro de las seis finales de la Champions League en la última década son de instituciones de la Premier.

En cuanto al nuevo ciclo de derechos audiovisuales, el acuerdo para el periodo 2025/26-2028/29 con Sky Sports, TNT y BBC es el mayor contrato de derechos deportivos firmado en el Reino Unido (6.730 millones de libras en cuatro años), con derechos internacionales, subiendo de 1.800 a 2.300 millones por temporada. En cuanto a la expansión comercial, los ingresos crecieron 13% (278 millones de libras) para la misma campaña, para llegar a los 2.400 millones de libras y, finalmente, está la inversión extranjera y atractivo de marca, y el contraste con sus rivales: Francia colapsó con la ruptura de DAZN y España sufrió una caída del 5% en la TV.

El Arsenal es el vigente campeón de la Premier League. (Foto: Getty Images) / Marc Atkins

La concentración de ingresos se agrava tratándose de otras ligas: en España, el Real Madrid y Barcelona representan el 52% del total, mientras que, en Francia, el PSG concentra el 39%. Por su parte, el fútbol inglés reparte sus derechos a través de una fórmula que limita su disparidad: el club mejor pagado no puede recibir más de 1.8 veces lo que recibe el peor pagado.

“Cada año resultado que más evidente que los rumbos del negocio estarán determinados por una única liga, la inglesa, con atención secundaria al Real Madrid y Barcelona. Incluso en la próxima década, los grandes clubes italianos estarán más cerca de los grandes clubes turcos que de los ingleses”, afirmó Thiago Freitas, COO de Roc Nation Sports para AS.

El inicio de las cinco grandes ligas en Europa

LaLiga arrancó el último 15 de agosto; la Premier League y Ligue 1 comenzarán el viernes 21, la Serie A, el sábado 22; y, finalmente, la Bundesliga lo hará el sábado 28. ¿Los favoritos? Real Madrid y Barcelona en España; Bayern Múnich, en Alemania; PSG, en Francia, Inter de Milán, en Italia; pero, ¿qué hay de Inglaterra? Es lo atractivo de este campeonato: Arsenal, Manchester City, Liverpool, Chelsea y Manchester United son unos cuantos candidatos al trofeo.

A diferencia de lo sucede en cuatro grandes ligas del ‘Viejo Continente’, la Premier es una incógnita a la hora de postular pretendientes. Chelsea y Tottenham fueron los que gastaron más en contrataciones (408 y 267 millones de euros, respectivamente) para dar un golpe en la mesa. Le siguieron Newcastle (197), Manchester City (179), Ipswich (178.3), Arsenal (167.5), Coventry City (118.2), Aston Villa (105.5), Liverpool (103.6) y Manchester United (97.3) en el top 10.

El Chelsea de Xabi Alonso ha hecho 10 contrataciones para la presente temporada. (Foto: Getty Images) / Ryan Pierse

Es decir, un recién ascendido de la Championship (Ipswich) realizó más gastos en contrataciones que el mismo Arsenal, Barcelona (160.5), Juventus (157), PSG (152) y Atlético de Madrid (142), ente otros. Y otro (Coventry) también superó a Sporting Lisboa (116), AC Milan (110.8), Borussia Dortmund (108.5), etc. Definitivamente, la gran la liga es la Premier.

Los jugadores a seguir en cuestión

La diferencia -quizás- radica en la individualidad. Harry Kane, Michael Olise y Luis Díaz están con el Bayern Múnich en la Bundesliga; Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia y Vitinha con el PSG en la Ligue 1; Lautaro Martínez en el Inter de Milán y Luka Modric en el AC Milan de la Serie A; y Raphinha, Lamine Yamal y Rodri en el FC Barcelona con Kylian Mbappé, Vinicius Junior y Yan Diomandé en el Real Madrid en la LaLiga. ¿Quién es el rostro más representativo de la Premier League? Probablemente, Erling Haaland. Y de ahí, ¿quién le sigue al noruego?

Inglaterra es un campeonato de grandes jugadores como Bukayo Saka, Enzo Fernández, Alexis MacAllister, Declan Rice y Cole Palmer, entre otros, pero aquí destaca más la competitividad.

El colero puede hacerle frente -cada cierto tiempo- al puntero del campeonato, mientras que, en las otras cuatro grandes ligas, es poco probable. Así inicia una nueva temporada en Europa, con la Premier tomando más distancia sobre otras competencias en el continente.

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