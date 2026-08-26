Por Raúl Castillo

Cada temporada, la Premier League es más dominante sobre las otras cuatro grandes ligas de Europa (España, Italia, Alemania y Francia). El mercado lo dicta así: cuatro de los cinco traspasos más caros para esta campaña provienen de clubes de Inglaterra. Y el valor también lo demuestra: la Liga Inglesa tiene una valoración estimada de 12.650 millones de euros y unos ingresos anuales que superarán los 8.541 millones para la temporada 2026/27, muy superiores a LaLiga, Serie A, Bundesliga y Ligue 1. Y, claro, todo apunta a que la tendencia continuará al alza a largo plazo.

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