Se siguen suspendiendo los partidos en la liga inglesa por los constantes infectados por coronavirus dentro de los equipos ingleses. Por ello, la Premier League aceptó este sábado la petición de aplazamiento formulada por el Arsenal respecto al partido que iba a disputar ante el Tottenham.

Arsenal solicitó la suspensión del partido dado que no contaba con suficientes jugadores aptos para enfrentarse el domingo al Tottenham por la jornada 22 del campeonato inglés que estaba programado para las 11:30 a.m. (hora peruana).

“Seguidamente a la petición formulada por el Arsenal, el consejo de administración de la Premier League se reunió y aceptó aplazar el partido contra el Tottenham que debía disputarse el domingo”, escribió el organizador del campeonato inglés en su anuncio.

Son varios los jugadores con los que no ha podido contar el Arsenal, algunos por haber dado positivo en Covid-19, otros por encontrarse lesionados y algunos están participando en la Copa de África.

Jugadores como Thomas Partey (Ghana) y Mohamed Elneny (Egipto) están con sus selecciones, mientras que Granit Xhaka se encuentra lesionado. Los ‘Gunners’ no disponen del los 13 jugadores, uno de ellos arquero, que suponen el número mínimo para disputar un partido, añade el comunicado.

Mikel Arteta se había referido, antes de la decisión de la Premier League, sobre la posibilidad de aplazar el derbi del norte de Londres: “Estábamos preocupados ya antes del partido del Liverpool, pero después de jugar tuvimos más problemas. No hemos podido valorar el estado de la plantilla porque no pudimos volar anoche. Hemos llegado a la ciudad deportiva y ahora están tratando a los chicos, así es que no sabemos”.