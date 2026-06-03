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La Premier League domina el Mundial 2026: ¿cuáles son las ligas con más jugadores convocados? (Foto: FIFA)
La Premier League domina el Mundial 2026: ¿cuáles son las ligas con más jugadores convocados? (Foto: FIFA)
Por Redacción EC

El Mundial 2026 no solo enfrenta a las mejores selecciones del planeta, también se convierte en una competencia indirecta entre las ligas más poderosas del fútbol mundial. Y en esa carrera, la Premier League volvió a demostrar por qué hoy es considerada la más fuerte del mundo.

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