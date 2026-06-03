El Mundial 2026 no solo enfrenta a las mejores selecciones del planeta, también se convierte en una competencia indirecta entre las ligas más poderosas del fútbol mundial. Y en esa carrera, la Premier League volvió a demostrar por qué hoy es considerada la más fuerte del mundo.

El torneo inglés lidera la lista con 163 futbolistas convocados para la Copa del Mundo. La diferencia es amplia respecto a la Bundesliga alemana, que aparece segunda con 101 representantes, mientras que LaLiga española y la Ligue 1 francesa comparten el tercer lugar con 80 jugadores cada una.

Más atrás aparecen la Serie A italiana con 66 futbolistas y la Saudi Pro League con 48. El crecimiento del campeonato saudí empieza a sentirse también en el escenario mundialista, impulsado por la llegada de figuras internacionales como Cristiano Ronaldo

La Copa Mundial 2026 tendrá 104 partidos, convirtiéndose en la edición más grande de la historia del torneo. (Foto: Fabrice COFFRINI / AFP) / FABRICE COFFRINI

La MLS de Estados Unidos figura en el octavo lugar con 44 jugadores presentes en el Mundial, una cifra importante considerando que el torneo se disputará justamente en territorio norteamericano. La Liga MX también aparece dentro del ranking con 27 representantes.

En Sudamérica, el Brasileirao se posiciona como la liga mejor ubicada con 32 futbolistas convocados, mientras que la Liga Profesional Argentina registra 17 representantes. Los números reflejan cómo el fútbol europeo continúa concentrando a la mayoría de figuras que protagonizarán la Copa del Mundo.

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