El coronavirus sigue causando estragos en el mundo del fútbol. Este martes, la Premier League confirmó que 18 personas dieron positivo por COVID-19, la mayor cantidad de casos en una semana esta temporada, luego de su última ronda de pruebas.

Desde que comenzó la temporada 2020/21, 131 personas en la máxima categoría del fútbol inglés han dado positivo por el nuevo coronavirus en 17 rondas de pruebas.

La Premier League realizó pruebas a 1.479 jugadores y personal entre el 21 y el 27 de diciembre, pero no mencionó a quienes dieron positivo ni a sus clubes, pero dijo que los involucrados se aislarán durante 10 días.

Manchester City vs. Everton suspendido

Everton recibía este lunes 28 de diciembre a Manchester City por la fecha 16 de la Premier League. El encuentro se iba a llevar a cabo en el Estadio Goodison Park (Liverpool); sin embargo, mediante un comunicado los ‘Toffees’ anunciaron la cancelación del partido debido a un aumento de casos confirmados de COVID-19 en el equipo de los ‘Citizens’.

“Después de una reunión de la Junta de la Premier League esta tarde, se informó al Everton Football Club que el partido de esta noche contra el Manchester City se pospuso por razones médicas debido a un aumento en los casos confirmados de COVID-19 en el equipo del Manchester City”, se lee en el comunicado.

Asimismo, aconsejaron a los aficionados que consiguieron entradas para ver el partido que no vayan al estadio. Por otro lado, aún no hay fecha para el encuentro entre Everton vs. Manchester City; sin embargo, el club indicó que se avisará lo más pronto posible.

