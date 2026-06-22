Lo que parecía una noche tranquila para Uruguay terminó convirtiéndose en un nuevo foco de dudas en pleno Mundial 2026. El empate ante Cabo Verde no solo privó a la Celeste de sumar tres puntos valiosos, sino que además encendió las alarmas a pocos días del exigente choque frente a España. El equipo dirigido por Marcelo Bielsa volvió a exhibir fragilidades que preocuparon tanto a la afición como a la prensa local.

La repercusión en los medios uruguayos fue inmediata. Diversos análisis coincidieron en que el conjunto celeste mostró serias dificultades para sostener el resultado y mantener el orden en momentos decisivos. Desde La Oral Deportiva fueron especialmente críticos con el funcionamiento del fondo, al que calificaron de “calamitoso”, y consideraron que la igualdad dejó una sensación de profunda “decepción” por la distancia entre las expectativas generadas y el rendimiento exhibido.

Uno de los comentarios más duros apareció en El Observador, donde el desempeño colectivo fue puesto bajo la lupa. El periódico retrató a la selección como un equipo sin coordinación ni respuestas conjuntas y escribió: “Uruguay fue la sucursal del infierno, el desmoronamiento de una ilusión falsa y el imperio de lo efímero en el 2-2 ante Cabo Verde por el Mundial 2026”. En la misma línea, La Diaria remarcó que las desconcentraciones defensivas terminaron condicionando el resultado. “La celeste tuvo lapsos de buen juego, pero pagó carísimo los errores defensivos en su área; la igualdad lo deja mirando de reojo la tabla. Quedamos mirando al abismo. Hay que ganarle a España para seguir soñando”, señaló el medio.

Fake news, un comunicado familiar y tres goles para la historia. En una de las semanas más sensibles para los Messi, Lionel quedó a un paso de convertirse en el máximo goleador de los Mundiales.



Devolvieron dignidad donde les dieron un hachazo.



El Quedado Especial, episodio 3. pic.twitter.com/i0oCaclBan — Miguel Villegas (@prakzis) June 22, 2026

La dudas en el fondo también dominó el análisis de Montevideo.com. El portal recordó que Uruguay había conseguido revertir el marcador gracias a los tantos de Ronald Araújo y Agustín Canobbio, pero terminó dejando escapar la victoria por una nueva desatención defensiva. Para resumir el desconcierto que reinó tras el pitazo final, eligió un mensaje tan breve como contundente: “De no creer”.

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