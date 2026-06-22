Por Redacción EC

Lo que parecía una noche tranquila para Uruguay terminó convirtiéndose en un nuevo foco de dudas en pleno Mundial 2026. El empate ante Cabo Verde no solo privó a la Celeste de sumar tres puntos valiosos, sino que además encendió las alarmas a pocos días del exigente choque frente a España. El equipo dirigido por Marcelo Bielsa volvió a exhibir fragilidades que preocuparon tanto a la afición como a la prensa local.