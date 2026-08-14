Rosario debate a sus dos hijos ilustres: proyecto propone cambiar al Che Guevara por Messi. Foto: Operación Milagro/Wikipedia
Rosario debate a sus dos hijos ilustres: proyecto propone cambiar al Che Guevara por Messi. Foto: Operación Milagro/Wikipedia
Por Redacción EC

Una propuesta política promete abrir un fuerte debate en Rosario: reemplazar los monumentos, espacios públicos y referencias turísticas dedicadas a Ernesto “Che” Guevara por homenajes a Lionel Messi.

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