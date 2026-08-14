Una propuesta política promete abrir un fuerte debate en Rosario: reemplazar los monumentos, espacios públicos y referencias turísticas dedicadas a Ernesto “Che” Guevara por homenajes a Lionel Messi.

La iniciativa será presentada ante el Concejo Municipal por Gabriel Chumpitaz, exdiputado nacional por Santa Fe, quien considera que la ciudad debería proyectar hacia el mundo una imagen vinculada al deporte, el esfuerzo y el futuro.

El planteamiento no se limita a cambiar una estatua. El proyecto contempla modificar distintos puntos de la ciudad asociados a la figura del Che, incluidos murales, plazas, espacios culturales y parte del circuito turístico oficial.

Lionel Messi. (Foto: Getty Images) / Marvin Ibo Guengoer - GES Sportf

¿Qué lugares podrían cambiar?

La iniciativa apunta a varios espacios vinculados a Guevara que forman parte de la identidad turística de Rosario.

Entre ellos aparecen el mural de la Plaza de la Cooperación, la casa natal del Che, ubicada en Entre Ríos 480, el viaducto de la autopista Rosario-Córdoba y la Plaza Che Guevara, donde se encuentra una estatua de bronce.

También se plantea retirar del circuito turístico referencias vinculadas al guerrillero en espacios como un centro de salud, una biblioteca popular y el Centro de Estudios Latinoamericanos.

Otro de los puntos mencionados es el tradicional banquito del Rosedal del Parque Independencia, asociado a una fotografía de Guevara junto a sus padres durante su infancia en Rosario.

“El Che divide, Messi nos une”

Chumpitaz sostiene que el cambio permitiría modificar el relato que Rosario proyecta hacia los visitantes y priorizar una figura deportiva reconocida mundialmente.

“Tenemos que dejar de reivindicar símbolos que generan división y empezar a poner en valor aquellos que nos permiten encontrarnos”, señaló a los medios locales.

Ernesto Che Guevara, posa en enero de 1965. (Foto de AFP) / -

El exlegislador considera que Messi representa una oportunidad para reforzar la identidad de Rosario desde una perspectiva diferente.

“Somos la ciudad que vio nacer a Lionel Andrés Messi Cuccittini. Mientras otros símbolos nos remiten a conflictos del pasado, Messi nos permite hablar de deporte, esfuerzo, competencia, trabajo y futuro”, agregó.

La polémica comparación entre dos rosarinos

La propuesta parte de una coincidencia que Chumpitaz considera especialmente relevante: tanto Guevara como Messi nacieron en Rosario y alcanzaron reconocimiento internacional.

Sin embargo, sus figuras representan mundos completamente diferentes. Mientras el Che está asociado a la revolución cubana y a una corriente política que continúa generando controversia, Messi es identificado principalmente con el fútbol y con los éxitos de la selección argentina.

Precisamente esa diferencia es el eje de la propuesta: “El Che divide, Messi nos une”.

Chumpitaz cuestionó además la presencia de referencias al guerrillero dentro de la promoción turística de la ciudad y sostuvo que Rosario debería apostar por una imagen asociada al deporte y al desarrollo.

Monumento de Ernesto «Che» Guevara en la Ciudad de Rosario. Foto: Operación Milagro

Una estatua del Che que tiene una historia particular

Uno de los principales puntos del debate será la estatua del Che Guevara ubicada en la zona del Parque Yrigoyen, inaugurada el 14 de junio de 2008.

La obra, realizada por el escultor Andrés Zerneri, tiene aproximadamente cuatro metros de altura y fue construida con miles de kilos de cobre fundido. Para su elaboración se utilizaron más de 75.000 llaves de bronce, donadas por unas 14.454 personas de distintos países.

Precisamente por su historia y por el proceso participativo que permitió construirla, cualquier modificación de su presencia en el espacio público podría generar un intenso debate en Rosario.

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