Cristiano Ronaldo celebra tras marcar un gol durante el partido de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Portugal y Uzbekistán, en Houston, EE. UU., el 23 de junio de 2026. Foto: EFE/EPA/SAM WASSON
Cristiano Ronaldo celebra tras marcar un gol durante el partido de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Portugal y Uzbekistán, en Houston, EE. UU., el 23 de junio de 2026. Foto: EFE/EPA/SAM WASSON
Por Redacción EC

Cristiano Ronaldo fue una de las grandes figuras en la contundente victoria de Portugal por 5-0 sobre Uzbekistán. El delantero anotó dos goles, rompió nuevos récords en la Copa del Mundo y volvió a demostrar su vigencia en la élite del fútbol internacional.

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