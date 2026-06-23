Cristiano Ronaldo fue una de las grandes figuras en la contundente victoria de Portugal por 5-0 sobre Uzbekistán. El delantero anotó dos goles, rompió nuevos récords en la Copa del Mundo y volvió a demostrar su vigencia en la élite del fútbol internacional.

Sin embargo, más allá de su actuación en el campo, un episodio ocurrido en la conferencia de prensa posterior al encuentro terminó acaparando la atención.

CR7 llega a los 10 goles en Mundiales y comparte récord con Teófilo Cubillas. Foto: Portugal/Instagram

Mientras atendía a los medios de comunicación en la zona mixta, Cristiano Ronaldo se disponía a responder preguntas sobre el partido cuando un periodista pidió la palabra. Antes de escucharlo, el portugués le consultó si hablaba español. Tras recibir una respuesta afirmativa, le dio paso para formular su pregunta.

“Ayer Lionel Messi marcó dos goles...”, alcanzó a decir el reportero.

En ese momento, Cristiano Ronaldo giró la cabeza, interrumpió la intervención antes de que concluyera y señaló a otro periodista para continuar con la conferencia.

“Dale”, respondió el capitán portugués, dejando sin posibilidad al hombre de prensa de terminar la consulta relacionada con el astro argentino.

Una respuesta que generó sorpresa

La reacción provocó sorpresa entre los presentes y rápidamente se convirtió en uno de los momentos más comentados tras el partido.

Minutos después, otro periodista tomó el micrófono y preguntó si podía formular cualquier tipo de consulta. Cristiano respondió de manera tajante: “Depende la pregunta, si no, yo no te respondo”.

La frase fue interpretada por muchos como una señal de que el delantero luso no tenía intención de entrar en comparaciones ni debates relacionados con Lionel Messi durante una jornada que también había sido histórica para él.

Una jornada récord para Cristiano Ronaldo

Más allá del episodio con la prensa, Cristiano Ronaldo volvió a ser protagonista dentro del terreno de juego. El delantero abrió el marcador con una volea tras un centro de João Cancelo y completó su doblete luego de una asistencia de Bruno Fernandes.

Con sus dos anotaciones alcanzó varios hitos históricos: se convirtió en el primer futbolista en marcar en seis Copas del Mundo diferentes, llegó a diez goles mundialistas y superó a Eusébio como máximo goleador de Portugal en la historia de los Mundiales.

Además, estuvo cerca de completar un triplete, aunque varias intervenciones del arquero uzbeko evitaron que ampliara aún más su cuenta personal.

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