La goleada de Argentina sobre Argelia en su estreno en el Mundial 2026 dejó múltiples imágenes para el recuerdo, pero una de las más comentadas no ocurrió durante ninguno de los tres goles de Lionel Messi. El foco también se posó sobre Lionel Scaloni, quien protagonizó un momento cargado de emoción cuando decidió reemplazar a su capitán a falta de poco más de diez minutos para el final del encuentro disputado en Kansas City.

Con el marcador resuelto y el público rendido ante la actuación del rosarino, el técnico argentino optó por retirar del campo a Messi a los 78 minutos. La decisión dio paso a una ovación ensordecedora de los aficionados presentes en el estadio, que reconocieron la histórica actuación del delantero. Mientras el capitán se dirigía hacia el banco de suplentes, todas las miradas comenzaron a dirigirse también hacia la reacción del seleccionador.

Las cámaras captaron a Scaloni observando la escena con evidente sensibilidad. El entrenador intentó mantener la compostura mientras seguía el recorrido de Messi hacia la zona técnica, consciente de que estaba presenciando uno de esos momentos que trascienden el resultado de un partido. El esfuerzo por contener las lágrimas fue notorio, reflejando el significado especial que tuvo para él la actuación de su principal referente futbolístico.

De todo lo de anoche, Scaloni conteniendo las lágrimas cuando sale Messi y se abrazan. Lo vio hasta levantar una Copa del Mundo, pero en emociones lo de anoche fue de otro planeta. Buen día. pic.twitter.com/QziaAP3x5G — Facundo Landívar (@flandivar) June 17, 2026

Cuando ambos finalmente se encontraron junto al banco, el abrazo entre técnico y jugador resumió años de trabajo compartido en la selección argentina. Más allá del triunfo y de los récords alcanzados por Messi, la emoción de Scaloni se convirtió en una de las postales más humanas de la jornada. En una noche marcada por la historia, el seleccionador dejó ver que, incluso en la máxima élite del fútbol, todavía hay espacio para los sentimientos genuinos.

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