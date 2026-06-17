Por Redacción EC

La goleada de Argentina sobre Argelia en su estreno en el Mundial 2026 dejó múltiples imágenes para el recuerdo, pero una de las más comentadas no ocurrió durante ninguno de los tres goles de Lionel Messi. El foco también se posó sobre Lionel Scaloni, quien protagonizó un momento cargado de emoción cuando decidió reemplazar a su capitán a falta de poco más de diez minutos para el final del encuentro disputado en Kansas City.