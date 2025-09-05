Alianza Lima, bajo la dirección técnica de Gustavo Costas, iba a paso firme en la Copa Libertadores del 2010 tras jugar una gran fase de grupos, hasta que se encontró en al ronda de octavos de final con la Universidad de Chile.
La serie quedó manchada por un error arbitral muy evidente que dejó fuera del torneo a los blanquiazules, que vencieron en Santiago con doblete de José Carlos Fernández, quien incluso perdió un diente.
A propósito, el exfutbolista se pronunció a través de sus redes sociales al enterarse que Alianza Lima se medirá nuevamente ante la Universidad de Chile, esta vez por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.
¿Qué pasó en aquella ronda?
En la ida, los chilenos vencieron en Matute 1-0 con gol de Diego Rivarola, y en la revancha, jugada en Santiago de Chile, los blanquiazules se imponían con buen fútbol 2-1, con la importancia en aquel tiempo del gol de visita en caso de igualdad en el global.
Pero llegó la polémica jugada sobre los 90 minutos que culminó con gol Felipe Seymour, el mismo que debió ser iválidado por un evidente fuera de juego.
De hecho, el juez de línea Luis Alvarado de inmediato levantó la bandera, pero tras varios minutos de presión del cuadro rival, el juez central ecuatoriano Carlos Vera decidió validar la anotación.
Esto generó la indignación del plantel blanquiazul que se sintió robado por este cuestionable fallo.
