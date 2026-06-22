La celebración de la remada vikinga volvió a convertirse en el gran símbolo de unidad de la selección de Noruega tras su triunfo por 3-2 sobre Senegal en el MetLife Stadium. Una vez finalizado el encuentro, los futbolistas se dirigieron hacia la cabecera ocupada por sus aficionados para protagonizar un ritual que refleja la conexión entre el equipo y su gente, recreando el avance de un tradicional barco vikingo rumbo a una misma meta.

LA LOCURA DE NORUEGA



Los jugadores y los hinchas celebraron juntos la clasificación a la siguiente ronda del #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/1viADEbqtK — DSPORTS (@DSports) June 23, 2026

Bajo el liderazgo de Erling Haaland, los jugadores se acomodaron sobre el césped formando una fila y comenzaron a ejecutar de manera sincronizada el característico movimiento de remo. Cada gesto fue acompañado por el entusiasmo de miles de hinchas que replicaron la acción desde las tribunas, generando una imagen impactante que unió a futbolistas y seguidores en una misma celebración.

La coordinación fue uno de los aspectos más destacados del festejo. La remada comenzó con movimientos lentos y pausados, casi ceremoniales, mientras los jugadores marcaban el ritmo con sus brazos. Poco a poco, la intensidad fue aumentando y la velocidad de la representación creció, transmitiendo la sensación de una embarcación acelerando hacia su destino impulsada por el esfuerzo colectivo.

El momento alcanzó su punto máximo cuando la remada culminó en una explosión de alegría. Los futbolistas se pusieron de pie entre abrazos, saltos y aplausos, mientras la afición respondía con el mismo entusiasmo desde las gradas. Más que una simple celebración, la escena reflejó el espíritu de unión y trabajo en equipo que la remada vikinga representa para los jugadores noruegos.