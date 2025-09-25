A pocas horas del decisivo encuentro entre Alianza Lima y la Universidad de Chile por Copa Sudamericana, se registraron algunos incidentes a pocos metros del hotel de concentración de la ‘U’.

LEE TAMBIÉN: Jorge Fossati confirma dos importantes bajas en Universitario para enfrentar a Cusco FC

Esto fue durante el banderazo organizado por sus hinchas, el mismo que terminó con enfrentamientos con carabineros, caos y hasta un incendio que fue controlado minutos más tarde.

Newsletter exclusivo para suscriptores Fernanda Huapaya nos da una mirada cercana y auténtica sobre Alianza Lima, cada martes.

“El uso de pirotecnia es lo que habría generado un siniestro en la zona de arbustos contiguo a la avenida Francisco de Aguirre, donde está ubicado el Hotel Diego de Almagro, en la capital de la región de Coquimbo”, indicó el medio local ' La Tercera’.

Al respecto, se pronunció el club Universidad de Chile, con imágenes en las que dejan constancia de que se hicieron cargo de dejar todas las calles en perfecto estado, tras lo antes mencionado.

Así amaneció la Avenida Francisco de Aguirre de La Serena está mañana luego de las labores de limpieza que realizamos durante la madrugada. Como club estamos respondiendo por los daños ocurridos anoche. pic.twitter.com/pOekV47Ly9 — Universidad de Chile (@udechile) September 25, 2025

En el encuentro de ida, jugado en Matute, Alianza Lima y la Universidad de Chile empataron sin goles.

La vuelta, a jugarse sin público por la sanción impuesta a la ‘U’, se disputará este jueves 25 de setiembre desde las 7:30 p.m. (hora peruana).

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.