A pocas horas del decisivo encuentro entre Alianza Lima y la Universidad de Chile por Copa Sudamericana, se registraron algunos incidentes a pocos metros del hotel de concentración de la ‘U’.
Esto fue durante el banderazo organizado por sus hinchas, el mismo que terminó con enfrentamientos con carabineros, caos y hasta un incendio que fue controlado minutos más tarde.
“El uso de pirotecnia es lo que habría generado un siniestro en la zona de arbustos contiguo a la avenida Francisco de Aguirre, donde está ubicado el Hotel Diego de Almagro, en la capital de la región de Coquimbo”, indicó el medio local ' La Tercera’.
Al respecto, se pronunció el club Universidad de Chile, con imágenes en las que dejan constancia de que se hicieron cargo de dejar todas las calles en perfecto estado, tras lo antes mencionado.
En el encuentro de ida, jugado en Matute, Alianza Lima y la Universidad de Chile empataron sin goles.
La vuelta, a jugarse sin público por la sanción impuesta a la ‘U’, se disputará este jueves 25 de setiembre desde las 7:30 p.m. (hora peruana).
