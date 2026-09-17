Atlético Mineiro protagonizó una remontada ante Santos y consiguió su clasificación a las semifinales de la Copa Sudamericana 2026, después de imponerse 4-2 en los 90 minutos y ganar 3-1 en la tanda de penales. La serie terminó igualada 4-4 en el marcador global.

La clasificación tuvo además un ingrediente especial para el conjunto de Belo Horizonte: las redes oficiales del club aprovecharon la eliminación del equipo paulista para recordar la polémica que protagonizó Neymar Jr. durante el partido de ida.

Luego de asegurar su pase a las semifinales, Atlético Mineiro publicó una imagen acompañada de la frase: “Hora de separar a los hombres de los niños”.

El mensaje hizo referencia al enfrentamiento verbal que se produjo durante el partido de ida, cuando Neymar estuvo presente en el palco de Vila Belmiro y tuvo un intercambio con hinchas del Atlético Mineiro. En aquella ocasión, el futbolista respondió a las provocaciones y calificó al conjunto brasileño como “equipo chico”, según los reportes sobre el episodio.

La situación cobró una nueva dimensión después de la remontada del Galo, que consiguió revertir una desventaja de dos goles y terminó celebrando su clasificación en Belo Horizonte.

Neymar, que se encuentra lesionado, fue provocado por un hincha del Atlético Mineiro durante el partido por la Copa Sudamericana y no dudó en responderle.

“Buscando a Ney”

Atlético Mineiro también recurrió al humor en sus redes sociales. El club publicó una imagen en la que aparece un “Gallo” persiguiendo a un pequeño pez, acompañada del mensaje “Buscando a Ney”.

La gráfica hace referencia a la película animada Buscando a Nemo, utilizando los símbolos de ambos equipos: el Galo representa al Atlético Mineiro, mientras que el pez alude al Santos y, en particular, a Neymar.

De esta manera, el club de Belo Horizonte volvió a poner al delantero brasileño en el centro de la celebración después de dejar fuera de la competencia al Santos.

Hora de separar os HOMENS dos meninos!



APRENDA A RESPEITAR O COLOSSAL CLUBE ATLÉTICO MINEIRO!



O 𝐆𝐀𝐋𝐎 é coletivo, parceiro! 👊🏽 #OPeixeMorrePelaBoca pic.twitter.com/ic3QWkRp8b — Atlético (@Atletico) September 17, 2026

Neymar no disputó ninguno de los dos partidos

Neymar no estuvo en el campo durante ninguno de los dos encuentros de la serie. El atacante quedó fuera por una lesión en el muslo derecho y no pudo participar de la eliminatoria frente al Atlético Mineiro.

Aun así, el brasileño tuvo protagonismo en el primer partido, disputado en Vila Belmiro, donde Santos se impuso 2-0. El resultado dejó al conjunto paulista con una ventaja importante antes de la revancha.

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