Atlético Mineiro elimina al Santos y responde a Neymar con una inesperada dedicatoria. Foto: @Atletico
Atlético Mineiro elimina al Santos y responde a Neymar con una inesperada dedicatoria. Foto: @Atletico
Por Redacción EC

Atlético Mineiro protagonizó una remontada ante Santos y consiguió su clasificación a las semifinales de la Copa Sudamericana 2026, después de imponerse 4-2 en los 90 minutos y ganar 3-1 en la tanda de penales. La serie terminó igualada 4-4 en el marcador global.

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