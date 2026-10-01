Mbappé fue visto junto a Ester Expósito mientras sigue fuera por lesión. Foto: @ganarymas
Mbappé fue visto junto a Ester Expósito mientras sigue fuera por lesión. Foto: @ganarymas
Por Redacción EC

Kylian Mbappé volvió a quedar en el centro de la atención, aunque esta vez lejos de una cancha de fútbol. El delantero del Real Madrid fue captado junto a la actriz española Ester Expósito en el exclusivo club nocturno Boum Boum, en París, mientras continúa con su proceso de recuperación tras lesionarse con la selección francesa.

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