Kylian Mbappé volvió a quedar en el centro de la atención, aunque esta vez lejos de una cancha de fútbol. El delantero del Real Madrid fue captado junto a la actriz española Ester Expósito en el exclusivo club nocturno Boum Boum, en París, mientras continúa con su proceso de recuperación tras lesionarse con la selección francesa.

Las imágenes y reportes sobre la salida del atacante generaron comentarios en el entorno madridista, principalmente porque Mbappé atraviesa actualmente un periodo de recuperación y no está disponible para competir. Sin embargo, información procedente de España señala que su permanencia en París y el proceso de rehabilitación cuentan con coordinación y conocimiento del Real Madrid.

¿Qué lesión sufrió Mbappé con Francia?

La lesión de Mbappé se produjo el pasado 25 de septiembre durante el partido entre Francia y Turquía por la UEFA Nations League. El delantero marcó el único gol del encuentro y, prácticamente en la misma acción, sintió dolor en la rodilla izquierda.

El atacante intentó continuar en el partido, pero finalmente tuvo que abandonar el campo en el minuto 58. En un primer momento, desde Francia se habló de una posible lesión tendinosa en la rodilla, situación que generó preocupación por la intensidad del dolor que mostró el futbolista.

Mbappé regresó posteriormente a Madrid para someterse a nuevas pruebas médicas con los especialistas del club. El diagnóstico definitivo fue una hiperextensión de la cápsula posterior de la rodilla izquierda. El propio Real Madrid confirmó el diagnóstico en su parte médico.

🔴 Kylian Mbappé se recupera de su lesión en la discoteca ‘Boum Boum’ de París junto a su pareja Ester Expósito



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¿Cuánto tiempo estará fuera Mbappé?

El diagnóstico terminó siendo menos grave de lo que inicialmente se temía. El periodo estimado de recuperación quedó establecido entre 10 y 12 días, por lo que el francés no tendría que pasar por el quirófano.

La lesión también obligó a Mbappé a abandonar la concentración de Francia y quedó fuera de los siguientes compromisos de la selección durante la Fecha FIFA. Si su evolución continúa según lo previsto, el delantero podría estar disponible para el regreso del Real Madrid a la competición, programado para el 10 de octubre frente al Villarreal.

Además, el contexto generó preocupación porque la molestia se produjo precisamente en la rodilla izquierda, una articulación que ya había generado problemas físicos al futbolista durante la temporada anterior.

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