El empate sin goles entre Alianza Lima y la Universidad de Chile, por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, sigue generando reacciones y desde Chile consideran que ‘Los Azules’ fueron muy superiores.

El periodista chileno Pablo Flamm, en su editorial del programa ‘De fútbol se habla así’ de DirecTV Sports, marcó esta diferencia aunque también remarcó que le faltó profundidad al equipo que dirige Gustavo Álvarez.

“La ‘U’ siempre fue más, intentó jugar, pero careció de profundidad, le faltó tal vez esa tranquilidad para finiquitar o terminar bien la última jugada”, indicó.

“Uno supone, en el papel, que si el conjunto de Álvarez está clarito y mantiene esta tónica debería avanzar a la llave de semifinales”, añadió sobre lo que será la revancha.

"LA U SIEMPRE FUE MÁS, PERO LE FALTÓ EFECTIVIDAD" ⚽❌



🗣 El análisis de @PabloFlamm en #DFSHAChile sobre el duelo entre Universidad de Chile y Alianza Lima por los cuartos de final de la CONMEBOL #SudamericanaEnDSPORTS. pic.twitter.com/6oZcGcZ6eB — DSPORTS Chile (@DSportsCL) September 19, 2025

El duelo está programado para este jueves 25 de setiembre desde las 7:30 p.m. (hora peruana) en Coquimbo a puertas cerradas, por la sanción impuesta al club chileno.

