El periodista Pablo Flamm considera que el equipo que dirige Gustavo Álvarez es “muy superior” al club peruano.
Redacción EC

El empate sin goles entre Alianza Lima y la Universidad de Chile, por la ida de los cuartos de final de la , sigue generando reacciones y desde Chile consideran que ‘Los Azules’ fueron muy superiores.

El periodista chileno Pablo Flamm, en su editorial del programa ‘De fútbol se habla así’ de DirecTV Sports, marcó esta diferencia aunque también remarcó que le faltó profundidad al equipo que dirige Gustavo Álvarez.

“La ‘U’ siempre fue más, intentó jugar, pero careció de profundidad, le faltó tal vez esa tranquilidad para finiquitar o terminar bien la última jugada”, indicó.

“Uno supone, en el papel, que si el conjunto de Álvarez está clarito y mantiene esta tónica debería avanzar a la llave de semifinales”, añadió sobre lo que será la revancha.

El duelo está programado para este jueves 25 de setiembre desde las 7:30 p.m. (hora peruana) en Coquimbo a puertas cerradas, por la sanción impuesta al club chileno.

