El empate sin goles entre Alianza Lima y la Universidad de Chile, por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, sigue generando reacciones y desde Chile consideran que ‘Los Azules’ fueron muy superiores.
LEE TAMBIÉN: Hernán Barcos: “Tengo un sabor amargo por cómo se da el partido, pero la llave está abierta y podemos ir a ganarlo allá”
El periodista chileno Pablo Flamm, en su editorial del programa ‘De fútbol se habla así’ de DirecTV Sports, marcó esta diferencia aunque también remarcó que le faltó profundidad al equipo que dirige Gustavo Álvarez.
Newsletter exclusivo para suscriptores
“La ‘U’ siempre fue más, intentó jugar, pero careció de profundidad, le faltó tal vez esa tranquilidad para finiquitar o terminar bien la última jugada”, indicó.
MIRA: Gustavo Álvarez: “No estoy conforme con el resultado, pero sé de las dificultades de jugar como visita este tipo de llaves”
“Uno supone, en el papel, que si el conjunto de Álvarez está clarito y mantiene esta tónica debería avanzar a la llave de semifinales”, añadió sobre lo que será la revancha.
El duelo está programado para este jueves 25 de setiembre desde las 7:30 p.m. (hora peruana) en Coquimbo a puertas cerradas, por la sanción impuesta al club chileno.
¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.
TE PUEDE INTERESAR
- Con Buse cerca al Top 100, estas son las ubicaciones de los tenistas peruanos en el ranking ATP
- Fernando Cabada: “En el último clásico nos estaban filmando en cada paso, un poco más y nos filman en el baño”
- Óscar Ibáñez: “Nos quedamos con la tranquilidad de haber hecho un trabajo súper profesional, y sentado bases importantes de cara al futuro” | VIDEO
- Ignacio Buse: “La Copa Davis es la Copa Davis, y todo ranking queda de lado, porque nosotros como jugadores sacamos nuestra mejor versión”
- “Me llamaron de Rusia y Emiratos Árabes, pero...”: cuál será el futuro de Facundo Callejo, goleador de la Liga 1 con 20 goles en 24 partidos
Contenido sugerido
Contenido GEC