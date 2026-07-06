Polémica en el fútbol. La FIFA levantó la suspensión a Folarin Balogun, quien había sido expulsado ante Bosnia y Herzegovina, y desató una fuerte reacción de la UEFA. El organismo rector del fútbol europeo calificó la medida como “inaudita, incomprensible e injustificable” y sostuvo que permitir la participación del delantero estadounidense en los octavos de final del Mundial 2026 vulnera los principios básicos de la competencia.

A través de un comunicado, la UEFA recordó que el fútbol se sostiene sobre reglas claras y de aplicación uniforme. En ese sentido, afirmó que la suspensión automática de al menos un partido tras una tarjeta roja “no admite interpretaciones ni decisiones discrecionales”, por lo que cuestionó que la FIFA haya dejado sin efecto el castigo.

“La integridad del juego se pone en riesgo cuando la certeza de las reglas ya no está garantizada por quienes deben hacerlas cumplir”, señaló el organismo europeo. Además, advirtió que esta resolución crea un precedente para el resto del torneo, ya que situaciones similares deberían recibir el mismo tratamiento, afectando la credibilidad de la competencia.

Esta fue la falta que generó la expulsión de Folarin Balogun. (Michael Steele/Getty Images/AFP (Photo by MICHAEL STEELE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) / MICHAEL STEELE

La UEFA también remarcó que el Mundial no solo define a un campeón, sino que influye en el desarrollo del fútbol a nivel global. “El fútbol goza de confianza porque se juega en todas partes bajo las mismas leyes”, expresó el organismo europeo, reafirmando su posición sobre esta situación.

Como se sabe, la controversia surgió luego de que la FIFA anunciara la suspensión de la sanción impuesta a Balogun, expulsado en el partido de 16avos de final frente a Bosnia-Herzegovina tras una revisión del VAR por un pisotón sobre Tarik Muharemovic. Gracias a esa resolución, el atacante quedó habilitado para disputar el duelo de octavos de final entre Estados Unidos y Bélgica.

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