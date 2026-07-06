La UEFA dispara contra la FIFA por caso Balogun: “Es una decisión inaudita, incomprensible e injustificable”. (Foto: Getty Images)
La UEFA dispara contra la FIFA por caso Balogun: “Es una decisión inaudita, incomprensible e injustificable”. (Foto: Getty Images)
Por Redacción EC

Polémica en el fútbol. La FIFA levantó la suspensión a Folarin Balogun, quien había sido expulsado ante Bosnia y Herzegovina, y desató una fuerte reacción de la UEFA. El organismo rector del fútbol europeo calificó la medida como “inaudita, incomprensible e injustificable” y sostuvo que permitir la participación del delantero estadounidense en los octavos de final del Mundial 2026 vulnera los principios básicos de la competencia.

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