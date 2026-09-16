El anuncio de Chiqui Tapia: Messi ya tiene fecha para su despedida de la Selección Argentina. Foto: Agencias
El anuncio de Chiqui Tapia: Messi ya tiene fecha para su despedida de la Selección Argentina. Foto: Agencias
Por Redacción EC

La historia de Lionel Messi con la Selección Argentina ya tiene fecha para escribir uno de sus últimos capítulos. Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), confirmó que el capitán tendrá su despedida oficial de la Albiceleste el próximo 6 de octubre, en el estadio Monumental.

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