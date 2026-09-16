La historia de Lionel Messi con la Selección Argentina ya tiene fecha para escribir uno de sus últimos capítulos. Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), confirmó que el capitán tendrá su despedida oficial de la Albiceleste el próximo 6 de octubre, en el estadio Monumental.

Messi aceptó la invitación para participar del homenaje y estará presente en el amistoso frente a Benín, en una jornada que marcará su última presentación con la camiseta argentina en el país. La AFA ya incluyó al delantero en la convocatoria para la próxima fecha FIFA.

Chiqui Tapia confirmó el último partido de Messi con Argentina

La confirmación llegó de parte del propio Claudio Tapia, quien anunció que Messi aceptó la propuesta para despedirse de la Selección Argentina ante su público.

El escenario elegido será el estadio Monumental, donde Argentina enfrentará a Benín el martes 6 de octubre. La AFA contempla este encuentro como parte de una serie de amistosos posteriores al Mundial 2026.

La noticia pone fecha a una despedida que Messi había anunciado previamente. El capitán comunicó su decisión de retirarse de la Selección después de la final del Mundial 2026, explicando que entendía que había llegado el momento de cerrar su etapa con la camiseta albiceleste.

¡MESSI TENDRÁ SU DESPEDIDA CON LA SELECCIÓN ARGENTINA! 🩵🤍



Claudio Tapia, presidente de la AFA, anunció que el emblema de la Albiceleste será homenajado en el amistoso ante Benín, el próximo 6 de octubre en el estadio Monumental. pic.twitter.com/bk4okmQZr1 — TyC Sports (@TyCSports) September 15, 2026

Messi y una despedida en el Monumental

El Monumental será el escenario elegido para que Messi tenga su último encuentro con la Selección Argentina en territorio nacional.

El amistoso contra Benín será, además, el último de los tres compromisos programados para la Albiceleste durante esa ventana internacional: Argentina enfrentará previamente a Bolivia, el 30 de septiembre en Córdoba, y a Burkina Faso, el 3 de octubre en el Monumental.

La despedida tendrá también un componente especial para los campeones del mundo. La AFA prepara un homenaje en el que estarán invitados integrantes y familiares del plantel que conquistó el Mundial de Qatar 2022.



