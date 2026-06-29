Por Redacción EC

La temprana despedida de Uruguay del Mundial 2026 no solo dejó consecuencias en el plano futbolístico, sino que también generó una fuerte repercusión fuera de la cancha. Tras la derrota por 1-0 ante España, una escena protagonizada por Marcelo Bielsa durante una entrevista televisiva se volvió viral y abrió el debate sobre el ambiente que se vivía dentro de la selección celeste.