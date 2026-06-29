La temprana despedida de Uruguay del Mundial 2026 no solo dejó consecuencias en el plano futbolístico, sino que también generó una fuerte repercusión fuera de la cancha. Tras la derrota por 1-0 ante España, una escena protagonizada por Marcelo Bielsa durante una entrevista televisiva se volvió viral y abrió el debate sobre el ambiente que se vivía dentro de la selección celeste.

La periodista uruguaya Majo Paiva, quien estuvo presente en el momento, decidió aclarar públicamente lo ocurrido. En declaraciones al programa español El Partidazo de Cope, explicó: “Esas palabras no fueron para mí, fueron para el camarógrafo —lo cual también es una pena—, con el que me disculpé, porque más allá de que no es algo mío, es el técnico de mi selección”.

Paiva señaló además que la reacción del entrenador no fue un hecho aislado. “Con Arabia ya había pasado una situación parecida, solo que la cámara no estaba. Por eso, cuando terminó el partido con la eliminación, ya me la vi venir. Sabía que algo similar podía suceder”, reveló la comunicadora, dejando entrever que situaciones de este tipo ya se habían producido anteriormente.

Según detalló, el incidente se originó cuando el camarógrafo encargado de la transmisión pidió a Bielsa retroceder algunos pasos para mejorar el encuadre antes de comenzar la entrevista. “¿Cuánto pudo esperar? Entre 10 y 15 segundos. Nada. Simplemente lo estaban encuadrando para la entrevista. Le pidieron que retrocediera un paso, después un poco más, y ahí fue cuando explotó. Fue una situación muy simple”, afirmó. Sobre el estado anímico del técnico tras la eliminación, Paiva remarcó: “Él estaba exacerbado, estaba molesto”.

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