Luego del fichaje de Cristiano Ronaldo por el Al Nassr de Arabia Saudita, muchos internautas recordaron el momento donde CR7 decía que no se veía jugando en ese tipo de ligas. Esto fue hace años atrás, cuando era más joven.

En una entrevista, Cristiano Ronaldo dijo lo siguiente sobre cómo veía el final de su carrera deportiva: “Quiero terminar mi carrera en un equipo de gran nivel. Quiero terminar con dignidad, en un buen club”.

Además, agregó: “Eso no quiere decir que ir a Estados Unidos, Qatar o Dubái no sea bueno, pero yo no me veo allí”.

Cristiano Ronaldo al Al Nassr

El delantero portugués firmó contrato con el club del Medio Oriente hasta junio del 2025. De acuerdo a medios internacionales percibirá alrededor de 200 millones de euros por temporada.

¿Cuántos años tiene Cristiano Ronaldo?

El luso tiene 37 años de edad, pero en febrero del próximo año cumplirá 38.