Mucho antes de convertirse en el futbolista viral del torneo, el lateral neozelandés sufrió una derrota ante la selección peruana dirigida por Ricardo Gareca.

El amistoso entre Perú y Nueva Zelanda que tuvo a Tim Payne como protagonista

En 2022, antes del repechaje mundialista frente a Australia, Perú disputó un amistoso ante Nueva Zelanda en España como parte de su preparación.

Aquel compromiso terminó con triunfo peruano por 1-0, aunque la jugada decisiva llegó tras un error defensivo protagonizado por Tim Payne.

Nueva Zelanda publicó su primer video rumbo al Mundial y el protagonista fue Tim Payne, el futbolista viral de 4 millones de seguidores. Foto: Selección de Nueva Zelanda

El lateral ingresó en la segunda mitad cuando el encuentro seguía igualado. Minutos después, realizó un pase comprometido hacia su arquero, quien no pudo controlar correctamente el balón.

La equivocación terminó siendo determinante. Tras la falla en salida, Gianluca Lapadula aprovechó el rebote, recuperó la pelota y marcó el único tanto del partido, dándole la victoria a la selección peruana.

Aquella acción quedó registrada como uno de los momentos más recordados de ese amistoso de preparación, especialmente porque ocurrió semanas antes de uno de los partidos más importantes del ciclo de Ricardo Gareca.

De un error ante Perú a convertirse en fenómeno mundialista

Hoy la realidad es completamente distinta para Tim Payne. El defensor neozelandés llega al Mundial 2026 convertido en un fenómeno viral después de pasar de unos pocos miles de seguidores a millones en redes sociales tras ser impulsado por creadores de contenido y aficionados de distintas partes del mundo.

Su fama explotó recientemente, pero su historia con Perú ya había dejado un capítulo que muchos recién empiezan a recordar.

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