Resumen

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Antes de hacerse viral, Tim Payne cometió un error clave en una derrota ante Perú. Foto: EFE
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Por Redacción EC

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