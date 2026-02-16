La viral reacción de Messi al golazo de su hijo Mateo con la academia del Inter Miami

El tiempo de recuperación le ha permitido a Lionel Messi convivir más de cerca con su familia, y en especial acompañar a sus hijos en sus actividades deportivas en Estados Unidos. En uno de esos momentos, el capitán argentino presenció un reciente partido de la academia del Inter Miami CF, donde su hijo Mateo volvió a destacar con una jugada que rápidamente circuló en redes sociales.

Desde su llegada a Miami, los hijos de Messi se integraron a las divisiones menores del club y han llamado la atención por su destreza con el balón. Los entrenamientos y anotaciones de los menores suelen difundirse con frecuencia, generando interacción entre los seguidores del equipo y los fanáticos del delantero argentino.

La academia del Inter Miami compartió esta vez un video en el que Mateo Messi se convirtió en protagonista tras marcar un gol de gran factura. La acción, que se viralizó en cuestión de horas, captó la atención por la espontaneidad del tanto y por la reacción inmediata de quienes presenciaban el encuentro.

🥹🇦🇷 Del GOLAZO de Mateo Messi a la sonrisa orgullosa de papá Lionel.



Qué hermoso momento. pic.twitter.com/0EsMQDFN4m — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) February 16, 2026

El tanto llegó apenas transcurridos unos diez segundos de iniciado el partido, lo que sorprendió a entrenadores, compañeros y espectadores. El registro publicado por la institución no tardó en recopilar comentarios positivos y muestras de entusiasmo hacia el joven futbolista.

La secuencia, además, mostró un detalle que no pasó inadvertido: la sonrisa de Lionel Messi tras ver la anotación de su hijo. El gesto del atacante argentino, presente en el lugar, fue captado por las cámaras y generó una ola de reacciones dentro y fuera del entorno del club.

El momento, sencillo pero significativo, reforzó la imagen familiar que el jugador mantiene desde su arribo a la MLS. Mientras continúa con su proceso de recuperación, el acompañamiento a sus hijos se ha vuelto parte visible de su día a día en Miami, donde escenas como la protagonizada por Mateo siguen generando atención mediática.