Por Kenyi Peña Andrade

España selló su clasificación a la final del Mundial 2026 tras derrotar 2-0 a Francia en un intenso duelo de semifinales. Los goles de Mikel Oyarzabal y Pedro Porro le dieron a la Roja el boleto al partido decisivo, desatando una celebración inolvidable apenas el árbitro decretó el final del encuentro.