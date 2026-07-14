España selló su clasificación a la final del Mundial 2026 tras derrotar 2-0 a Francia en un intenso duelo de semifinales. Los goles de Mikel Oyarzabal y Pedro Porro le dieron a la Roja el boleto al partido decisivo, desatando una celebración inolvidable apenas el árbitro decretó el final del encuentro.

El pitazo final dio paso a una explosión de emociones sobre el césped. Los futbolistas españoles se fundieron en abrazos, mientras Lamine Yamal, una de las figuras del equipo, levantó la mirada al cielo y sonrió, disfrutando de un momento histórico para su selección tras asegurar el pase a la gran final.

La emoción también invadió el banquillo. El entrenador Luis de la Fuente abrazó efusivamente a los integrantes de su comando técnico, reflejando la satisfacción por el trabajo realizado durante el torneo y por haber eliminado a una de las grandes favoritas al título.

SEÑORAS Y SEÑORES: ¡ESPAÑA VENCIÓ A FRANCIA Y ES FINALISTA DE LA COPA DEL MUNDO! ¡ESPERAN POR ARGENTINA O INGLATERRA!



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En las tribunas, los aficionados españoles celebraron con cánticos y aplausos el triunfo de su equipo, mientras los jugadores correspondían al apoyo recibido. Mikel Oyarzabal, encargado de abrir el marcador, recibió las felicitaciones de todos sus compañeros en medio de una fiesta que confirmó a España como finalista del Mundial 2026.

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