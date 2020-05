Roberto Soldado, delantero español, se cansó de las críticas hacia los futbolistas en redes sociales durante la pandemia de COVID-19, luego que se cuestionara en reiteradas ocasiones la diferencia salarial entre los protagonistas del ‘Deporte Rey’ y otros profesionales, además de su supuesta falta de solidaridad con los más necesitados en la época de crisis.

El artillero formado en Real Madrid, actual integrante del Granada, decidió responder a una persona que le solicitó no involucrarse en asuntos políticos a través de Twitter, tras sugerir en una publicación previa que el gobierno de su país engañaba a la población con una cita del escritor estadounidense Mark Twain.

“Es más fácil engañar a la gente, que convencerlos que han sido engañados”, escribió Soldado hace dos días, en rechazo a un mensaje del Partido Socialista que acusa a la Comunidad de Madrid de una “gestión ineficaz e irresponsable” ante la emergencia provocada por el nuevo coronavirus.

“Cuando los futbolistas empiecen a donar parte de vuestro sueldo desproporcionado a sanidad o a una gran parte de la población que no llega a fin de mes hablamos. El fútbol y la política, la gran lacra de este país”, respondió un usuario, provocando la indignación del goleador.

“Te parece poco “donar” casi la mitad de nuestro “desproporcionado” sueldo pagando nuestros impuestos? Para que después no sean capaces de gastárselo en lo que tienen que gastárselo. A ver quien es la lacra aquí, cuéntame que como soy futbolista no me entero muy bien. Gracias”, indicó el popular ‘Guerrillero’, de 34 años, exjugador de Osasuna, Getafe, Valencia, Villarreal, Tottenham y Fenerbahçe.

Te parece poco “donar” casi la mitad de nuestro “desproporcionado” sueldo pagando nuestros impuestos? Para que después no sean capaces de gastárselo en lo que tienen que gastárselo. A ver quien es la lacra aquí, cuéntame que como soy futbolista y no me entero muy bien. Gracias https://t.co/Fr2EB8gvaF — Roberto Soldado (@R9Soldado) May 10, 2020

Al margen de la polémica, Soldado ya entrena en las instalaciones de Granada para el regreso de LaLiga. “Ya tenía ganas de volver a encontrarme con él (balón de fútbol) en un campo. Ojalá pueda encontrarme también con vosotros (afición) lo antes posible. Salud y ánimo para todos”, destacó este domingo el atacante español.

Ya tenía ganas de volver a encontrarme con él en un campo. ⚽ Ojalá pueda encontrarme también con vosotros lo antes posible. Salud y ánimo para todos. #VamosmiGranada #EternaLucha 🔴⚪ pic.twitter.com/xVRRMzzFBo — Roberto Soldado (@R9Soldado) May 10, 2020

