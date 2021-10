LaLiga Santander continúa y este fin de semana se disputará el clásico español en el Camp Nou. Barcelona y Real Madrid se enfrentan en una nueva edición del derbi, donde los azulgrana buscarán un triunfo que lo acomode en la tabla de posiciones. Revisa aquí la tabla en vivo del torneo español.

La décima jornada inicia este viernes 22 de octubre con el encuentro entre Osasuna y Granada con Luis Abram de titular. El cuadro del defensa de la selección peruana buscará la victoria, que le permita alejarse de la zona de descenso de LaLiga Santander.

Sin lugar a dudas, el partido más esperado de la décima fecha de LaLiga Santander es el Barcelona ante Real Madrid (9:15 a.m hora peruana). Los azulgrana no han iniciado bien la temporada (tras la salida de Lionel Messi) y una victoria en el derbi no solo le daría los tres puntos, también un envión anímico.

En la acera de al frente está Real Madrid, segundo en LaLiga Santander con 17 puntos, tres menos que el líder, Real Sociedad. Barcelona, sétimo con 15 unidades intentará quedarse con la victoria en casa para acortar la diferencia con los merengues.

Así marcha la tabla de LaLiga

