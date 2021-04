El Valencia vs. Cádiz del pasado fin de semana será recordado por el indignante hecho que sucedió. Mouctar Diakhaby decidió no seguir jugando el partido tras acusar a Juan Cala de haberlo insultado de forma racista. Tras el encuentro, LaLiga inició una investigación para conocer si el jugador del cuadro amarillo era culpable o no. Este jueves se reveló que no encontraron pruebas en su contra.

Javier Tebas, presidente del máximo ente rector de la primera división española, había explicado que realizaron “la limpieza de todas las grabaciones que pueda haber para ver qué se podía oír en ese momento”. Tal parece que no existe alguna evidencia.

‘Diario Cadiz’ se adelantó a la resolución final y aseguró que la competición no pudo encontrar ningún argumento para sancionar al defensa lebrijano.

Horas después, ‘El Partidazo’ de COPE, replicó esta información y explicó que LaLiga y tiene el informe realizado en el que aparecen palabras y frases como “déjame en paz” o “perdona, no te cabrees”, pero ningún insulto contra el color de piel del jugador francés.

Este viernes LaLiga hará oficial la noticia cuando le envíe la información de lo obtenido a los clubes afectados y a los ministerios que se interesaron por el caso.

Es cierto que el organismo le pondrá un alto a las investigaciones, pero aún quedará el trabajo del Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) que confirmó ayer la apertura de un expediente extraordinario sobre los hechos ocurridos a la media hora del partido Cádiz-Valencia.