LaLiga vuelve a la carga: MARCA recuerda al mundo dónde se forjan los campeones. Foto: @marca
LaLiga vuelve a la carga: MARCA recuerda al mundo dónde se forjan los campeones. Foto: @marca
Por Redacción EC

LaLiga está de regreso y MARCA decidió recibirla con una declaración que no deja demasiado espacio para la discusión: “VUELVE LA MEJOR LIGA DEL MUNDO”.

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