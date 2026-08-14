LaLiga está de regreso y MARCA decidió recibirla con una declaración que no deja demasiado espacio para la discusión: “VUELVE LA MEJOR LIGA DEL MUNDO”.
LaLiga está de regreso y MARCA decidió recibirla con una declaración que no deja demasiado espacio para la discusión: “VUELVE LA MEJOR LIGA DEL MUNDO”.
Pero la portada va más allá. Bajo el escudo de España aparece otro mensaje todavía más provocador: “DONDE SE FORJAN CAMPEONES”. Una frase que reivindica al campeonato español como una de las grandes fábricas de talento y competitividad del fútbol mundial.
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La publicación española utiliza además el reciente éxito de la selección para reforzar su argumento: “Nuestro campeonato también se coronó en el pasado Mundial”. Es decir, el título no solo pertenece a la selección; también es presentado como una consecuencia del fútbol que se desarrolla semana a semana en España.
España volvió a demostrarlo en el Mundial
La consagración de España en la última Copa del Mundo sirve como principal argumento para la portada de MARCA. La selección volvió a levantar el trofeo más importante del fútbol internacional y puso nuevamente al fútbol español en el centro de la escena.
#LaPortada 🗞️ Vuelve la mejor liga del mundo pic.twitter.com/daSp6uDLKb— MARCA (@marca) August 13, 2026
El mensaje es directo: buena parte de los futbolistas que representan a España se forman, compiten y alcanzan su máximo nivel dentro de un campeonato que reúne a algunos de los clubes más importantes del planeta.
Así, mientras otras ligas presumen de sus estrellas y de sus millonarias inversiones, España puede responder con un argumento difícil de ignorar: la campeona del mundo también se construyó desde LaLiga.
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