LaLiga está de regreso y MARCA decidió recibirla con una declaración que no deja demasiado espacio para la discusión: “VUELVE LA MEJOR LIGA DEL MUNDO”.

Pero la portada va más allá. Bajo el escudo de España aparece otro mensaje todavía más provocador: “DONDE SE FORJAN CAMPEONES”. Una frase que reivindica al campeonato español como una de las grandes fábricas de talento y competitividad del fútbol mundial.

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La publicación española utiliza además el reciente éxito de la selección para reforzar su argumento: “Nuestro campeonato también se coronó en el pasado Mundial”. Es decir, el título no solo pertenece a la selección; también es presentado como una consecuencia del fútbol que se desarrolla semana a semana en España.

España volvió a demostrarlo en el Mundial

La consagración de España en la última Copa del Mundo sirve como principal argumento para la portada de MARCA. La selección volvió a levantar el trofeo más importante del fútbol internacional y puso nuevamente al fútbol español en el centro de la escena.

El mensaje es directo: buena parte de los futbolistas que representan a España se forman, compiten y alcanzan su máximo nivel dentro de un campeonato que reúne a algunos de los clubes más importantes del planeta.

Así, mientras otras ligas presumen de sus estrellas y de sus millonarias inversiones, España puede responder con un argumento difícil de ignorar: la campeona del mundo también se construyó desde LaLiga.

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