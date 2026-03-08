Lamentable: hinchas del Rangers y Celtic protagonizan batalla campal tras clásico escocés | VIDEO

El clásico escocés entre Rangers y Celtic terminó empañado por graves incidentes que transformaron el estadio de Ibrox en un escenario de caos. Tras un partido muy tenso por los cuartos de final de la Copa de Escocia, cientos de aficionados invadieron el campo y protagonizaron enfrentamientos que obligaron a la intervención inmediata de la policía y del personal de seguridad.

El encuentro había finalizado con la clasificación del Celtic a las semifinales después de imponerse 4-2 en la tanda de penales, tras un empate sin goles en los 120 minutos reglamentarios. La definición desató la euforia de los hinchas visitantes, que saltaron al campo para celebrar, pero su ingreso provocó la reacción de seguidores del Rangers que también irrumpieron desde las tribunas.

Celtic eliminou o Rangers da Copa da Escócia nos pênaltis... e terminou em confusão, com torcedores no campo e muito trabalho para a segurança.pic.twitter.com/3B7YbuJMuF — Leonardo Bertozzi (@lbertozzi) March 8, 2026

En cuestión de minutos, el terreno de juego se convirtió en un campo de batalla. Desde distintos sectores comenzaron a volar objetos y bengalas mientras grupos de aficionados intentaban acercarse para enfrentarse cara a cara. La tensión obligó a que policías y guardias formaran un cordón humano para separar a ambas hinchadas y evitar que la situación escalara aún más.

Las autoridades lograron restablecer el orden tras varios minutos de tensión, aunque las imágenes del enfrentamiento se viralizaron rápidamente en redes sociales.

Asimismo, este episodio reabrió el debate sobre la seguridad en los clásicos escoceses y dejó nuevamente bajo la lupa el comportamiento de las barras en uno de los duelos más calientes del fútbol mundial.

