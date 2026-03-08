Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Lamentable: hinchas del Rangers y Celtic protagonizan batalla campal tras clásico escocés | VIDEO
Lamentable: hinchas del Rangers y Celtic protagonizan batalla campal tras clásico escocés | VIDEO
Por Redacción EC

El clásico escocés entre Rangers y Celtic terminó empañado por graves incidentes que transformaron el estadio de Ibrox en un escenario de caos. Tras un partido muy tenso por los cuartos de final de la Copa de Escocia, cientos de aficionados invadieron el campo y protagonizaron enfrentamientos que obligaron a la intervención inmediata de la policía y del personal de seguridad.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.