Lamine Yamal vuelve a cumplir una promesa del Mundial y protagoniza un inesperado encuentro con sus fans. Foto: YouTube/Lamine Yamal
Lamine Yamal vuelve a cumplir una promesa del Mundial y protagoniza un inesperado encuentro con sus fans. Foto: YouTube/Lamine Yamal
Por Redacción EC

Lamine Yamal volvió a sorprender a sus seguidores con un gesto que había prometido antes de disputar el Mundial. El futbolista del FC Barcelona salió a las calles de la ciudad para repartir 100 auriculares de la marca Beats entre sus aficionados y protagonizó encuentros inesperados con varios jóvenes que no podían creer que tenían al delantero frente a ellos.

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