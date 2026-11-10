Lamine Yamal volvió a sorprender a sus seguidores con un gesto que había prometido antes de disputar el Mundial. El futbolista del FC Barcelona salió a las calles de la ciudad para repartir 100 auriculares de la marca Beats entre sus aficionados y protagonizó encuentros inesperados con varios jóvenes que no podían creer que tenían al delantero frente a ellos.

La iniciativa fue anunciada por el propio internacional español a través de sus historias de Instagram, donde compartió diferentes ubicaciones para que sus seguidores pudieran acercarse y recibir uno de los regalos. La actividad también quedó registrada en un video publicado en su canal de YouTube.

Lamine Yamal cumple otra de sus promesas tras ganar el Mundial

El delantero azulgrana había anunciado que cumpliría determinados retos si conseguía proclamarse campeón del mundo. Una de sus primeras promesas fue dejarse crecer el bigote y la barba, algo que finalmente llevó a cabo.

Ahora, el futbolista cumplió otro de los compromisos que había asumido: regalar 100 auriculares Beats en Barcelona.

“Como dije, si ganábamos el Mundial regalaría 100 Beats. Ya cumplí lo del bigote y al final me lo dejé crecer. Gracias a Beats tengo los nuevos 360 y vamos a repartirlos por Barcelona para ver qué tal”, comentó mientras mostraba los dispositivos.

Vas caminando por las calle y te para... ¡LAMINE YAMAL Y TE HACE UN REGALO! El crack de España cumplió su promesa por ser campeón del mundo y sorprendió a estos chicos. 📹 YT/LamineYamal https://t.co/gYg7M9Hd6K — SportsCenter (@SC_ESPN) November 10, 2026

El reparto comenzó cerca del Camp Nou y posteriormente continuó en otros puntos de la ciudad, donde varios aficionados tuvieron la oportunidad de encontrarse personalmente con el jugador.

El inesperado encuentro de Lamine Yamal con jóvenes en Barcelona

Uno de los momentos más llamativos ocurrió cuando Lamine Yamal se acercó a un grupo de jóvenes y les hizo una pregunta que inicialmente parecía una simple consulta.

“Chicos, venid un momento. ¿Qué tal? Una pregunta rápida: ¿sabéis dónde hay algún restaurante por aquí para cenar?”, les preguntó.

Lamine Yamal vuelve a cumplir una promesa del Mundial y protagoniza un inesperado encuentro con sus fans. Foto: YouTube/Lamine Yamal

Los hinchas quedaron sorprendidos al reconocer al futbolista. Después de recomendarle algunos restaurantes, recibieron una recompensa inesperada: auriculares Beats.

El encuentro también permitió que los jóvenes se tomaran fotografías con el atacante del Barcelona y compartieran un momento que difícilmente olvidarán.

Lamine Yamal también regaló entradas para la Champions League

La sorpresa no terminó con los auriculares. El futbolista tenía preparada otra recompensa para algunos de los aficionados que participaron en la actividad: cuatro entradas para un partido de la Champions League.

Para conseguirlas, los jóvenes debían responder correctamente una pregunta relacionada con el fútbol. Lamine Yamal les pidió identificar la marca y el modelo de las botas que llevaba puestas en ese momento.

La respuesta fue correcta: unas F50 de adidas. Como premio, el grupo recibió las cuatro entradas para disfrutar de un encuentro de la máxima competición europea.

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