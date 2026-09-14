Lamine Yamal no se escondió al hablar de sus posibilidades de ganar el Balón de Oro 2026. El atacante del Barcelona aseguró que él y Kylian Mbappé son, a su consideración, los dos mejores jugadores del mundo, aunque sostuvo que tiene mayores argumentos para quedarse con el prestigioso galardón individual.

En un adelanto de su entrevista con Jorge Valdano para el programa ‘Universo Valdano’, Yamal respondió directamente cuando fue consultado sobre quién debería ganar el premio. El español no dudó en poner su nombre por encima del delantero del Real Madrid.

“Sinceramente, creo que los mejores del mundo somos dos y este año me lo merecería yo por lo que he ganado. Para mí, somos Mbappé y yo los dos mejores del mundo. Está claro y todo el que ve los partidos lo sabe”, señaló.

Yamal destaca sus títulos para defender su candidatura

El principal argumento del futbolista del Barcelona está relacionado con los títulos conseguidos durante la temporada. Yamal fue campeón de LaLiga y la Supercopa de España con el Barcelona, además de conquistar el Mundial 2026 con la selección española.

En el plano individual, el atacante también tuvo una campaña destacada. Con el conjunto azulgrana registró 24 goles y 18 asistencias, cifras que reforzaron su candidatura al premio.

Mbappé, en cambio, cerró la temporada sin títulos colectivos importantes, aunque presentó números individuales de enorme impacto. El francés fue máximo goleador de LaLiga, la Champions League y el Mundial, además de convertirse en el máximo goleador histórico de la Copa del Mundo con 22 tantos.

“Pude haber hecho más” en el Mundial

Yamal también fue autocrítico con su actuación durante el Mundial 2026, pese a que España terminó conquistando el título.

“Después de ganar el Mundial no estaba contento”, reconoció el atacante, quien consideró que pudo haber tenido una participación individual todavía más destacada.

El futbolista explicó que su aporte no se limitó a los goles y asistencias, pues también generó espacios para sus compañeros al atraer la marca de varios rivales. Sin embargo, admitió que esperaba más de sí mismo durante la competencia.

“No estaba contento por mí, porque sé que otro jugador con mi rendimiento hubiera hecho un gran Mundial, pero pude haber hecho más”, sostuvo.

Mbappé también se considera merecedor del Balón de Oro

La particularidad del debate es que el propio Mbappé también ha defendido públicamente su candidatura. El francés sostuvo recientemente que no vio a ningún jugador por encima de él durante la temporada y destacó especialmente sus registros goleadores.

De esta manera, la carrera por el Balón de Oro suma un nuevo capítulo con dos de sus principales protagonistas defendiendo abiertamente sus posibilidades.

La ceremonia de entrega del premio se realizará el 26 de octubre en Londres, donde finalmente se conocerá quién se queda con el máximo reconocimiento individual del fútbol mundial.