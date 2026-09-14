Por Redacción EC

Lamine Yamal no se escondió al hablar de sus posibilidades de ganar el Balón de Oro 2026. El atacante del Barcelona aseguró que él y Kylian Mbappé son, a su consideración, los dos mejores jugadores del mundo, aunque sostuvo que tiene mayores argumentos para quedarse con el prestigioso galardón individual.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.