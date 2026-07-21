España se coronó campeón del mundo tras vencer 1-0 a Argentina en la final del Mundial 2026 y los elogios no tardaron en llegar para los integrantes del equipo de Luis de la Fuente. Uno de ellos es Lamine Yamal, quien es figura de la ‘Roja’ y uno de los más celebrados por conseguir el título mundial en su primera participación en la Copa del Mundo.

La estrella de España recibió un peculiar saludo de la WWE (World Wrestling Entertainment), que es la mayor empresa de lucha libre profesional y entretenimiento deportivo en el mundo, en redes sociales. La compañía publicó un video de Yamal junto a este mensaje: “¡Que viva el Rey!“.

En la imágenes, que datan de marza del año pasado, se puede ver a Lamine posando con el cinturón de la WWE frente a los fans y en medio de la algarabía de la gente. El delantero de 19 años saludó para las cámaras y se mostró agradecido por el reconocimiento.

De inmediato, la publicación se hizo viral en redes sociales. Cientos de hinchas compartieron mensajes de felicitación a Yamal y a la selección española por lograr la Copa del Mundo. Con ello, la ‘Roja’ obtuvo su segunda estrella e igualó a Francia en cantidad de trofeos obtenidos.

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