El saludo de la WWE al título de Lamine Yamal en el Mundial 2026. (Foto: AFP)
El saludo de la WWE al título de Lamine Yamal en el Mundial 2026. (Foto: AFP)
Por Redacción EC

España se coronó campeón del mundo tras vencer 1-0 a Argentina en la final del Mundial 2026 y los elogios no tardaron en llegar para los integrantes del equipo de Luis de la Fuente. Uno de ellos es Lamine Yamal, quien es figura de la ‘Roja’ y uno de los más celebrados por conseguir el título mundial en su primera participación en la Copa del Mundo.

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