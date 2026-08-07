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El delantero del Barcelona aprovechó sus vacaciones para visitar Medellín.
El delantero del Barcelona aprovechó sus vacaciones para visitar Medellín.
Por Marco Quilca León

Lamine Yamal decidió aprovechar sus vacaciones para conocer Colombia y su visita a Medellín terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados en redes sociales. El delantero del Barcelona recorrió algunos de los lugares más populares de la ciudad, entre ellos la Comuna 13, y también compartió con reconocidas figuras de la música y el entretenimiento colombiano.

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