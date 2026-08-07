Lamine Yamal decidió aprovechar sus vacaciones para conocer Colombia y su visita a Medellín terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados en redes sociales. El delantero del Barcelona recorrió algunos de los lugares más populares de la ciudad, entre ellos la Comuna 13, y también compartió con reconocidas figuras de la música y el entretenimiento colombiano.

Uno de los momentos que más llamó la atención ocurrió cuando el futbolista español coincidió con el cantante Ryan Castro y el streamer Westcol. En medio de un ambiente festivo, Yamal se animó a cantar junto al artista colombiano, protagonizando una escena que rápidamente comenzó a circular en redes sociales. El joven delantero, lejos de mostrarse distante, se mostró relajado y disfrutó del encuentro.

La visita a Medellín también incluyó un recorrido por la Comuna 13, uno de los sectores turísticos más conocidos de la ciudad. Yamal fue recibido por aficionados que no desaprovecharon la oportunidad para fotografiarse con él y conseguir un recuerdo del futbolista que, pese a su corta edad, ya es una de las grandes figuras del fútbol mundial.

Lamine Yamal, cantando “El ritmo que nos une” con Ryan Castro en MEDELLÍN con la casaca de Colombia… 🇪🇸🕺🏻🇨🇴 pic.twitter.com/nnUJMXSHDj — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) August 7, 2026

La presencia del español generó una verdadera revolución entre los aficionados colombianos. Su llegada coincidió además con la Feria de las Flores, una de las celebraciones más importantes de Medellín, por lo que pudo disfrutar del ambiente festivo antes de regresar a la rutina profesional.

Yamal se encuentra disfrutando de sus últimos días de descanso antes de reincorporarse al Barcelona. Después de una temporada de enorme exigencia, el atacante aprovechó sus vacaciones para conocer nuevos lugares y compartir momentos alejados del fútbol. Esta vez, su paso por Colombia dejó una imagen diferente: la de una estrella mundial cantando y disfrutando junto a algunos de los personajes más populares del país.

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