Resumen

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Golpe para España: Lamine Yamal llegaría entre algodones al Mundial 2026 y es baja ante Perú. (Foto: AFP)
Golpe para España: Lamine Yamal llegaría entre algodones al Mundial 2026 y es baja ante Perú. (Foto: AFP)
Por Redacción EC

Lamine Yamal encendió las alarmas en la selección de España de cara al Mundial 2026. La joya del Barcelona continúa recuperándose de una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda y todo apunta a que se perderá los primeros encuentros del torneo.

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