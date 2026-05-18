Lamine Yamal encendió las alarmas en la selección de España de cara al Mundial 2026. La joya del Barcelona continúa recuperándose de una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda y todo apunta a que se perderá los primeros encuentros del torneo.

El problema físico ocurrió el pasado 22 de abril durante un partido ante Celta de Vigo, luego de ejecutar un penal. Desde entonces, el atacante lleva casi un mes fuera de las canchas y no pudo disputar las últimas jornadas de LaLiga, competencia en la que Barcelona terminó proclamándose campeón.

Según un informe de The Athletic, Yamal no llegará al debut frente a Cabo Verde el próximo 15 de junio. Incluso, luce complicada su presencia en el segundo partido de la fase de grupos ante Arabia Saudita, debido a que recién estaría retomando los entrenamientos con balón junto al resto del plantel.

Lamine Yamal es una de las estrellas de la Selección de España. (Foto: Difusión)

La idea en la ‘Roja’ es que el delantero pueda reaparecer frente a Uruguay el 26 de junio, aunque posiblemente arrancando desde el banco de suplentes. El objetivo principal del cuerpo técnico es evitar cualquier recaída y tener a una de sus máximas figuras en plenitud para las rondas decisivas del campeonato.

Lamine Yamal tampoco disputará los amistosos previos al Mundial frente a Irak y Perú. A pesar de la lesión, el joven atacante llegará a la Copa del Mundo luego de una temporada brillante con Barcelona, en la que registró 24 goles y 16 asistencias en 45 partidos oficiales.

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