Aunque su nombre aparece en millones de camisetas y es uno de los más reconocidos del fútbol mundial, existe un detalle sobre Lamine Yamal que muchos desconocían. Su padre, Mounir Nasraoui, decidió aclararlo públicamente a través de un video en redes sociales: “Yamal no es un apellido”. La revelación generó curiosidad entre los aficionados del Barcelona y seguidores del joven campeón del mundo con España.

“Les voy a comentar una cosa, chicos. Quiero que todo el mundo lo sepa, de verdad: Lamine Yamal es un nombre, es un nombre compuesto. Yamal no es un apellido, señores”, explicó Nasraoui durante una transmisión en directo. Luego fue más específico y reveló los apellidos de su hijo: “El apellido de Lamine es Nasraoui Ebana, para que lo sepan y no se confundan”.

De esta manera, el nombre completo del futbolista es Lamine Yamal Nasraoui Ebana. Nasraoui corresponde a su padre, de origen marroquí, mientras que Ebana es el apellido de su madre, Sheila Ebana, originaria de Guinea Ecuatorial. Por tanto, el nombre que luce en la camiseta del Barcelona no es un apellido, sino la unión de sus dos nombres de pila.

👀 El padre de Lamine Yamal, Mounir Nasraoui (también conocido como Hustle Hard), corrige un error muy común sobre el nombre de su hijo https://t.co/PEEMXvJO3y — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) November 1, 2026

La aclaración llegó en un momento especial para el delantero. Mientras su padre realizaba la transmisión, Lamine Yamal brillaba en la goleada del Barcelona por 6-1 ante el Alavés, en el Camp Nou, con un doblete y una asistencia.

La revelación también permite conocer el significado detrás de una identidad que ya es una marca mundial. Yamal es el segundo nombre del futbolista y forma parte de la manera en que decidió ser reconocido en el fútbol. Así, aunque millones de aficionados lo identifican simplemente como Lamine Yamal, su padre quiso dejar claro que sus apellidos son Nasraoui Ebana.

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