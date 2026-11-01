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El padre del crack español apareció en redes sociales para aclarar que Yamal no es el apellido del delantero del Barcelona.
El padre del crack español apareció en redes sociales para aclarar que Yamal no es el apellido del delantero del Barcelona.
/ URBANANDSPORT
Por Marco Quilca León

Aunque su nombre aparece en millones de camisetas y es uno de los más reconocidos del fútbol mundial, existe un detalle sobre Lamine Yamal que muchos desconocían. Su padre, Mounir Nasraoui, decidió aclararlo públicamente a través de un video en redes sociales: “Yamal no es un apellido”. La revelación generó curiosidad entre los aficionados del Barcelona y seguidores del joven campeón del mundo con España.

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