Lamine Yamal falló increíble ocasión en el Barcelona vs Real Madrid. (Foto: Captura)
Lamine Yamal falló increíble ocasión en el Barcelona vs Real Madrid. (Foto: Captura)
Por Redacción EC

Lamine Yamal tuvo en sus pies una inmejorable oportunidad para marcar en el clásico entre Barcelona y Real Madrid. A los 43 minutos, cuando el conjunto merengue ganaba por 1-0 en el Camp Nou, el joven delantero azulgrana protagonizó una acción que pudo cambiar el rumbo del partido.

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