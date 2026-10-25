Lamine Yamal tuvo en sus pies una inmejorable oportunidad para marcar en el clásico entre Barcelona y Real Madrid. A los 43 minutos, cuando el conjunto merengue ganaba por 1-0 en el Camp Nou, el joven delantero azulgrana protagonizó una acción que pudo cambiar el rumbo del partido.

La jugada nació con un gran pase de Fermín López, quien encontró a Yamal con espacio para atacar el área rival. El atacante quedó solo frente al arquero Andriy Lunin y tuvo todo a su favor para definir, pero su remate se marchó desviado ante la incredulidad de los hinchas del Barcelona.

❌😳 INCREÍBLE LO QUE ERRÓ LAMINE YAMAL. https://t.co/e8lWsIRfho — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) October 25, 2026

La ocasión perdida llegó en un momento clave del encuentro, cuando el equipo dirigido por Hansi Flick buscaba reaccionar ante su eterno rival. Yamal, una de las principales figuras del conjunto catalán, no logró concretar una oportunidad inmejorable para devolver la igualdad al marcador.

Al término del primer tiempo, el Real Madrid se imponía por 1-0 sobre el Barcelona en el Camp Nou. El conjunto azulgrana tendría la segunda mitad para buscar la remontada, mientras que los merengues intentaban sostener su ventaja en una nueva edición de uno de los clásicos más importantes del fútbol mundial.