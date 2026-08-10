Lamine Yamal no deja de sumar reconocimientos. A sus 19 años, el delantero del Barcelona y de la selección española volvió a aparecer en una lista que poco tiene que ver con el fútbol: fue incluido entre los rostros más bellos de 2026 por People en Español. El futbolista comparte esta distinción con figuras de la música, televisión, actuación y deporte.

El reconocimiento llega apenas unas semanas después de que Yamal viviera uno de los momentos más importantes de su carrera. El atacante fue parte del plantel de España que conquistó el Mundial 2026 y terminó consolidándose como una de las grandes figuras jóvenes del fútbol internacional. Ahora, su imagen también trascendió los estadios y apareció entre los nombres elegidos por la reconocida publicación.

Dentro de la categoría deportiva, Yamal comparte espacio con otros cinco personajes que también destacaron durante el último año. La lista incluye al mexicano Karim López, el ciclista Isaac del Toro, el cubano-estadounidense Fernando Mendoza y la árbitra mexicana Katia Itzel García. El español aparece así junto a deportistas que han conseguido reconocimiento internacional más allá de sus respectivas disciplinas.

Lamine Yamal, de España, celebra en el escenario durante el desfile del trofeo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el 20 de julio de 2026 en Madrid, España.

El impacto de Yamal fuera de las canchas también ha crecido considerablemente. Su relación con la influencer española Inés García se hizo pública en mayo y desde entonces ambos han protagonizado numerosos momentos que despertaron la atención de sus seguidores. El futbolista, convertido en una de las caras más reconocibles de la nueva generación española, combina así su explosivo crecimiento deportivo con una creciente exposición mediática.

La lista general de Los 50 más bellos tiene como principal protagonista a la cantante Belinda, mientras que también aparecen nombres como Zoe Saldaña, Karol G, Danna Paola y Luis Fonsi. Entre los representantes peruanos o vinculados al país destaca el español Fabio Agostini, conocido por su participación en televisión. Yamal, por su parte, sumó una distinción diferente a su colección: esta vez, el talento con el balón quedó de lado y su imagen fue la protagonista.

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