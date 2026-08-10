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Resumen

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Lamine Yamal figura entre los ’50 más bellos del 2026′ por la revista People en Español. (Foto: Agencias)
Lamine Yamal figura entre los ’50 más bellos del 2026′ por la revista People en Español. (Foto: Agencias)
Por Marco Quilca León

Lamine Yamal no deja de sumar reconocimientos. A sus 19 años, el delantero del Barcelona y de la selección española volvió a aparecer en una lista que poco tiene que ver con el fútbol: fue incluido entre los rostros más bellos de 2026 por People en Español. El futbolista comparte esta distinción con figuras de la música, televisión, actuación y deporte.

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