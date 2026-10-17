Por Redacción EC

La Cartuja fue testigo de un compromiso cargado de alta tensión que terminó por quebrarse de forma definitiva en el segundo tiempo. Tras un inicio dominante del FC Barcelona, el Real Betis buscaba con vehemencia una reacción que le permitiera recortar distancias en el marcador y meterse nuevamente en la pelea.

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