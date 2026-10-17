La Cartuja fue testigo de un compromiso cargado de alta tensión que terminó por quebrarse de forma definitiva en el segundo tiempo. Tras un inicio dominante del FC Barcelona, el Real Betis buscaba con vehemencia una reacción que le permitiera recortar distancias en el marcador y meterse nuevamente en la pelea.

La polémica estalló en el minuto 54, inmediatamente después de que el Betis anotara el tanto que ponía el partido 2-3. En medio de las pulsaciones altas del festejo y la reanudación del juego, el mediocampista uruguayo, Facundo Bernal, se enfrascó en un tenso forcejeo con la joven estrella culé, Lamine Yamal. El atacante español empujó inicialmente al charrúa, desatando una respuesta desproporcionada que cambió el rumbo del partido.

Bernal reaccionó propinándole un violento cabezazo a Yamal ante la mirada del cuarto árbitro, quien advirtió de inmediato la agresión al juez principal, Ricardo de Burgos Bengoetxea.

¡EXPULSADO BERNAL EN BETIS! Luego del descuento de Abde, el jugador local vio la roja por este golpe sobre Lamine Yamal en el partido contra Barcelona. #LaLigaEnDSPORTS | #BetisBarça https://t.co/UpCgR3ZkiN — DSPORTS (@DSports) October 17, 2026

El árbitro central no dudó en mostrarle la tarjeta roja directa al jugador del Betis por la agresión sin balón, mientras que el delantero azulgrana recibió una tarjeta amarilla por su participación en el altercado inicial. La expulsión dejó al conjunto dirigido por Manuel Pellegrini en una situación sumamente vulnerable.

La inferioridad numérica liquidó por completo las opciones del cuadro verdiblanco, que se vio ampliamente superado en el tramo final del encuentro.

Aprovechando los espacios y el desconcierto defensivo de su rival, Barcelona sentenció el compromiso con comodidad para firmar un contundente triunfo por 2-5 en territorio sevillano.