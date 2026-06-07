Resumen

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La promesa viral de Lamine Yamal si España gana el Mundial 2026: “Me dejo barba y bigote". (Foto: AFP)
La promesa viral de Lamine Yamal si España gana el Mundial 2026: “Me dejo barba y bigote". (Foto: AFP)
Por Redacción EC

Lamine Yamal ya vive el Mundial 2026 con ilusión y confianza. A pocos días del inicio del torneo, la joven estrella de España sorprendió a sus seguidores con una divertida promesa que cumplirá si logra conquistar la Copa del Mundo.

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