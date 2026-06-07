Lamine Yamal ya vive el Mundial 2026 con ilusión y confianza. A pocos días del inicio del torneo, la joven estrella de España sorprendió a sus seguidores con una divertida promesa que cumplirá si logra conquistar la Copa del Mundo.

El delantero de FC Barcelona habló del tema durante una charla publicada en su canal de YouTube. Allí dejó claro que está dispuesto a asumir un curioso reto personal en caso la ‘Furia Roja’ vuelva a tocar la gloria mundialista.

“Prometo que si gano el Mundial me dejo toda la barba y bigote durante tres semanas. Prometo que, si gano el Mundial, sorteo 100 beats”, expresó Yamal, provocando rápidamente miles de reacciones en redes sociales entre hinchas españoles y fanáticos del fútbol.

Además, el atacante recordó el impacto que tuvo en su carrera la conquista de la Eurocopa 2024, torneo donde terminó de consolidarse como una de las grandes figuras jóvenes del fútbol europeo. Con apenas 18 años, Yamal llegará a su primera Copa del Mundo siendo considerado uno de los jugadores más desequilibrantes del planeta.

"PROMETO QUE SI GANO EL MUNDIAL..."



🏆 Esto hará Lamine Yamal si llega a conquistar la Copa del Mundo con España



📹 YT/LamineYamal pic.twitter.com/vHlLE2Xr7N — SportsCenter (@SC_ESPN) June 7, 2026

Durante la conversación también habló sobre el último Balón de Oro ganado por Ousmane Dembélé. “La verdad, siendo sincero, yo pensé que ese día iba a ganarlo. Pero creo que me hizo bien que lo ganara Dembélé porque todavía era un niño y no iba a valorar lo que significa ganar un Balón de Oro”, sostuvo.

Finalmente, Yamal destacó la relación cercana que mantiene con el delantero francés y cómo lo ayudó en momentos complicados. “Me ayudó mucho personalmente y creo que maduré bastante a partir de ahí. A ver si este año es el mío”, concluyó el atacante.

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