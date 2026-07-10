Por Redacción EC

Elegido mejor jugador del partido (MVP) ganado por España 2-1 a Bélgica, este viernes en cuartos de final del Mundial, Lamine Yamal compartió su alegría por el pase a las semifinales y quitó importancia a haberse quedado una vez más sin marcar.

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