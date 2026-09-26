icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Lamine Yamal reveló lo que le dijo a Messi tras la final del Mundial 2026. (Foto: Agencias)
Lamine Yamal reveló lo que le dijo a Messi tras la final del Mundial 2026. (Foto: Agencias)
Por Marco Quilca León

El partido había terminado y Lionel Messi estaba sentado sobre el césped, mientras España celebraba el título mundial. En medio de esa escena apareció Lamine Yamal. El delantero español se acercó al argentino, lo abrazó y tuvo con él unas palabras que no fueron captadas con claridad por las cámaras. Tiempo después, el futbolista del Barcelona reveló qué le dijo a quien considera su gran referente.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.