Lamine Yamal volvió a ser protagonista fuera de las canchas. El delantero del Barcelona participó como jurado en una batalla de freestyle en Barcelona y no pudo contener la risa cuando uno de los competidores lanzó una rima en la que mencionó a Vinícius Júnior, futbolista del Real Madrid. El momento quedó registrado en video y rápidamente se viralizó en redes sociales, donde generó reacciones divididas por el gesto del joven atacante español.

El episodio ocurrió durante un enfrentamiento entre los freestylers Bnet y Babi The BlackBull, en un evento organizado con la colaboración de la marca American Eagle. En una de sus intervenciones, Bnet hizo referencia al brasileño para atacar verbalmente a su rival y terminó provocando la carcajada de Yamal, quien se encontraba en primera fila siguiendo la batalla.

“Te crees que eres Lamine, te crees que eres un figura. Y tú no eres Lamine, eres Vinícius, ¿qué pasa en tu mandíbula?”, fue la rima que desató la reacción del futbolista. La frase aludió al aspecto físico del delantero del Real Madrid, quien se sometió a una intervención estética en la mandíbula. Las imágenes no tardaron en circular por las redes sociales y pusieron nuevamente a los dos jugadores en el centro de la conversación futbolística.

🤯 ¡LAMINE NO AGUANTA la RISA al ESCUCHAR una RIMA CONTRA VINICIUS! 👉 La perla culé ha acudido esta tarde a un evento en Barcelona. 🔥 Nos vemos a las 12 de la noche en ENERGY. https://t.co/Ijnriut09f — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 8, 2026

La reacción de Yamal generó opiniones encontradas. Mientras algunos usuarios cuestionaron que se riera de un comentario dirigido al aspecto físico de otro futbolista, otros defendieron que las batallas de gallos se caracterizan precisamente por las provocaciones, los dobles sentidos y los ataques verbales entre los participantes. El debate también llegó al programa El Chiringuito, donde se discutió si el jugador del Barcelona debía haber contenido su reacción.

Babi The BlackBull, quien recibió directamente la rima de Bnet, también se pronunció sobre lo sucedido y explicó que los límites de este tipo de competencias dependen de los códigos de cada evento y de la forma de improvisar de los artistas. El freestyler le restó importancia al episodio y señaló que este tipo de situaciones pueden surgir durante una batalla. Así, una jornada musical que contó con la presencia de una de las jóvenes figuras del Barcelona terminó convirtiéndose en tema de conversación por una rima dirigida a uno de los principales referentes del Real Madrid.

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