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Resumen

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El delantero del Barcelona fue captado riéndose durante una batalla de gallos en Barcelona. (Foto: Composición)
El delantero del Barcelona fue captado riéndose durante una batalla de gallos en Barcelona. (Foto: Composición)
Por Marco Quilca León

Lamine Yamal volvió a ser protagonista fuera de las canchas. El delantero del Barcelona participó como jurado en una batalla de freestyle en Barcelona y no pudo contener la risa cuando uno de los competidores lanzó una rima en la que mencionó a Vinícius Júnior, futbolista del Real Madrid. El momento quedó registrado en video y rápidamente se viralizó en redes sociales, donde generó reacciones divididas por el gesto del joven atacante español.

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