Por Redacción EC

Lamine Yamal fue reconocido como el mejor jugador de la Primera División durante la Gala de los Premios AFE, celebrada en Madrid. En medio del evento, el atacante del Barcelona fue consultado por el frustrado fichaje de Julián Álvarez y dejó claro que la plantilla azulgrana no extraña al delantero argentino.

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