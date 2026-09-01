Lamine Yamal fue reconocido como el mejor jugador de la Primera División durante la Gala de los Premios AFE, celebrada en Madrid. En medio del evento, el atacante del Barcelona fue consultado por el frustrado fichaje de Julián Álvarez y dejó claro que la plantilla azulgrana no extraña al delantero argentino.

El joven futbolista español reconoció la calidad de Álvarez, pero respaldó a sus actuales compañeros y destacó el rendimiento ofensivo que viene mostrando el equipo dirigido por Hansi Flick.

“Obviamente Julián es un gran jugador, pero estoy muy contento con la plantilla que tenemos. Se está viendo, goles no nos están faltando”, declaró Yamal.

Las palabras del extremo llegan después de que Barcelona intentara concretar la incorporación de Julián Álvarez durante el mercado de fichajes. Finalmente, el atacante argentino continuará en Atlético de Madrid, al menos hasta el próximo mercado de invierno.

Lamine Yamal respalda al plantel del Barcelona

Yamal destacó así el buen momento que atraviesa Barcelona en el inicio de la temporada. El conjunto azulgrana ha comenzado LaLiga con un rendimiento ofensivo destacado y se mantiene en la parte alta de la clasificación.

El propio Lamine ha sido protagonista en este arranque. El atacante viene de marcar un doblete ante Rayo Vallecano y continúa siendo una de las principales armas ofensivas del equipo de Hansi Flick.

Por ello, pese a la frustrada llegada de Julián Álvarez, el futbolista de 19 años considera que Barcelona cuenta con suficientes alternativas para competir por los objetivos de la temporada.

“Estoy muy contento con la plantilla que tenemos”, insistió Yamal, dejando atrás cualquier debate sobre la necesidad de incorporar al delantero argentino.