Por Redacción EC

Lamine Yamal se deshizo en elogios hacia Lionel Messi luego de su reciente hat-trick, destacando el impacto constante del astro argentino cada vez que pisa el campo. Para el futbolista del Barcelona, no hay espacio para el debate cuando se trata de definir al mejor de la historia.

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