Lamine Yamal se deshizo en elogios hacia Lionel Messi luego de su reciente hat-trick, destacando el impacto constante del astro argentino cada vez que pisa el campo. Para el futbolista del Barcelona, no hay espacio para el debate cuando se trata de definir al mejor de la historia.

“¿El hat-trick de Messi? Cada partido que juega demuestra que es el mejor de la historia”, afirmó Yamal, dejando en claro su postura tras la brillante actuación del campeón del mundo. Sus palabras reflejan la admiración que genera el rosarino incluso en las nuevas generaciones.

El extremo también fue tajante al referirse a quienes aún cuestionan la grandeza del argentino: “Si alguien aún tiene dudas, es porque las busca deliberadamente”. Con esta frase, Yamal subrayó que, a su juicio, el debate sobre Messi ya está completamente cerrado.

Finalmente, el joven español reconoció su admiración personal por otro ídolo, pero sin restarle mérito al argentino: “Mi ídolo es Neymar, pero Messi es el mejor de todos los tiempos”. Así, Yamal dejó claro que, más allá de preferencias, el legado de Messi es incomparable.