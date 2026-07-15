Lamine Yamal recibió una mala noticia horas después de la clasificación de España a la final del Mundial 2026. La estrella de ‘La Roja’ sufrió un intento de robo en su vivienda ubicada en Esplugues de Llobregat, aunque la rápida intervención del personal de seguridad privada evitó que los delincuentes lograran ingresar a la propiedad.

Según informaron medios españoles, el incidente ocurrió alrededor de las cuatro de la madrugada, cuando un vigilante detectó a dos hombres encapuchados trepando uno de los muros de la residencia a través de las cámaras de seguridad. Al verse descubiertos, ambos descendieron rápidamente y escaparon del lugar antes de que llegaran la policía.

Lamine Yamal jugará su primera final de Copa del Mundo con España. (Mundial de Fútbol, Francia, España) EFE/EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF / CHRISTOPHER NEUNDORF

Los dos sospechosos vestían ropa oscura y ocultaban sus rostros con pasamontañas. La División de Investigación Criminal (DIC) de los Mossos d’Esquadra asumió el caso y analiza las imágenes para dar con los autores. De manera paralela, las autoridades investigan si los mismos delincuentes estarían vinculados con otros robos registrados durante la misma madrugada en la exclusiva urbanización donde reside el futbolista.

Pese al susto, el entorno de Lamine Yamal transmitió tranquilidad. Abdul, tío del futbolista, aseguró en declaraciones a la televisión española que la familia no se encuentra preocupada porque la vivienda cuenta con un sistema de seguridad reforzado que hace “prácticamente imposible” concretar un robo. Entretanto, la investigación continúa para identificar a los responsables del intento de asalto.

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