Lamine Yamal sufrió intento de robo en su casa tras la victoria de España en el Mundial 2026. (Foto: AFP)
Lamine Yamal sufrió intento de robo en su casa tras la victoria de España en el Mundial 2026. (Foto: AFP)
Por Redacción EC

Lamine Yamal recibió una mala noticia horas después de la clasificación de España a la final del Mundial 2026. La estrella de ‘La Roja’ sufrió un intento de robo en su vivienda ubicada en Esplugues de Llobregat, aunque la rápida intervención del personal de seguridad privada evitó que los delincuentes lograran ingresar a la propiedad.

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