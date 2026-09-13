Lamine Yamal postula con firmeza a la cima del fútbol mundial tras resaltar el valor de sus títulos colectivos frente a Kylian Mbappé. (Photo by Matthieu Mirville / DPPI via AFP)
Lamine Yamal postula con firmeza a la cima del fútbol mundial tras resaltar el valor de sus títulos colectivos frente a Kylian Mbappé. (Photo by Matthieu Mirville / DPPI via AFP)
/ MATTHIEU MIRVILLE
Por Redacción EC

Lamine Yamal avivó la competencia deportiva con Kylian Mbappé al señalar que su palmarés y regularidad del último curso lo ubican en una posición de privilegio para adjudicarse el codiciado premio. Las declaraciones del extremo del Barcelona cayeron con fuerza en la órbita internacional, especialmente tras los recientes éxitos colectivos obtenidos tanto con el cuadro azulgrana como con la selección española.

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