Lamine Yamal avivó la competencia deportiva con Kylian Mbappé al señalar que su palmarés y regularidad del último curso lo ubican en una posición de privilegio para adjudicarse el codiciado premio. Las declaraciones del extremo del Barcelona cayeron con fuerza en la órbita internacional, especialmente tras los recientes éxitos colectivos obtenidos tanto con el cuadro azulgrana como con la selección española.

Sin rodeos, el atacante reafirmó su postura sobre el trofeo: “Sinceramente, creo que me merezco el Balón de Oro por lo que he ganado”, asegurando que sus argumentos futbolísticos acumulados en los últimos doce meses respaldan de sobra su candidatura.

El pulso entre el atacante blaugrana y el delantero francés del Real Madrid promete marcar la pauta en la votación final de la prestigiosa distinción. Al abordar el peso de los títulos en esta pugna frente a Mbappé, Yamal fue directo: “Los trofeos colectivos deben pesar más que las cifras individuales a la hora de votar”, dejando en claro que el impacto en la consecución de campeonatos debe ser el factor determinante al momento de elegir al mejor jugador del planeta.

"Este año me lo merecería yo por lo que he ganado. Para mí SOMOS YO Y MBAPPÉ LOS DOS MEJORES DEL MUNDO, es muy claro y todo el mundo que ve los partidos lo sabe".



Lamine Yamal sobre el Balón de Oro.pic.twitter.com/LvNeqFW6cF — Pablo Giralt (@giraltpablo) September 13, 2026

Desde el entorno barcelonista, las palabras del extremo reflejan el momento de madurez y jerarquía que atraviesa pese a su corta edad, consolidándose como la gran figura referente de la plantilla culé. Al ser consultado sobre la presión mediática que genera esta disputa directa contra la estrella madridista, el atacante mantuvo la templanza: “No le tengo miedo a la responsabilidad ni al debate; juego para ganar y los reconocimientos llegan como consecuencia del trabajo”.

Con esta declaración de intenciones, Yamal añade un nuevo capítulo a la rivalidad deportiva que promete dominar el balompié mundial en los próximos años. El atacante culé deja en claro que no rehuirá al protagonismo ni a los reflectores en su aspiración por coronarse como el rey del fútbol global.